Anticipazioni Uomini e Donne: chi sarà il nuovo tronista? Bocciato il fratello di Belen

Jeremias Rodriguez non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. A smentire il gossip delle ultime settimane è stato lo stesso fratello di Belen a Casa Signorini. A quanto pare l’argentino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non avrebbe superato il provino con la redazione di Maria De Filippi. Al momento non si sa di più, ma non è escluso che il giovane sud americano non ci riprovi la prossima stagione. Del resto per Jere non è facile trovare l’amore: giunto alla soglia dei trent’anni sogna di crearsi una famiglia ma non ha accanto la donna giusta. Sara, la modella con la quale ha vissuto l’ultima relazione amorosa, non si è rivelata la persona adatta: dopo numerosi tira e molla i due hanno preferito dirsi addio.

Chi sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne?

Dopo il no di Jeremias Rodriguez: chi sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Chi sarà l’erede di Nicolò Brigante, che farà a breve la sua scelta? A quanto i probabili candidati sono due: Stefano Laudoni, giocatore di basket ed ex fidanzato di Valentina Vignali, e Niccolò Fabbri, l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio e Sara Affi Fella. Chi la spunterà? Di sicuro il prossimo tronista ha un compito gravoso: quello di far sollevare gli ascolti del Trono Classico, sempre più in calo rispetto al Trono Over, che padroneggia con la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.