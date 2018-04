Uomini e Donne anticipazioni: Giordano non torna, Nicolò e Virginia a Parigi

Anticipazioni Uomini e Donne: Giordano non è tornato, Nicolò e Virginia in esterna a Parigi

Martedì 10 aprile 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Come sussurravano le indiscrezioni: Giordano Mazzocchi non è tornato nel programma per corteggiare Nilufar Addati. Il ragazzo si è prima rifiutato di andare in esterna con la ragazza e non si è poi presentato in studio. Un comportamento che ha deluso la tronista e ha attirato le critiche del parterre della trasmissione, come sottolineato da Il Vicolo delle News. Nilufar è apparsa amareggiata dalla situazione ma la conoscenza con Niccolò Federico Ferrari procede a gonfie vele e i due si sono baciati di nuovo.

Intanto il tronista Nicolò Brigante ha deciso di portare Virginia in esterna a Parigi. Un gesto di affetto dopo l’ultima litigata e che ha mandato su tutte le furie l’altra corteggiatrice, Marta Pasqualato. Quest’ultima ha pesantemente criticato Nicolò e ha lasciato lo studio di Uomini e Donne furiosa. Brigante ha scelto di non seguirla: la sua scelta è dunque Virginia? Per il momento non ci è dato saperlo…

Uomini e Donne: Sara e Lorenzo hanno fatto pace

Intanto, è pace tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi. L’ex di Temptation Island è andata a Milano a casa del ragazzo e i due si sono riappacificati. Con grande dispiacere di Luigi Mastroianni, che sta facendo il possibile per far capitolare la napoletana. Nessuno spazio invece per Mariano Catanzaro: la registrazione è terminata senza alcun cenno alle storie dell’ex corteggiatore.