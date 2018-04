Uomini e Donne anticipazioni: Giordano è tornato e ha baciato Nilufar

Anticipazioni Uomini e Donne: Nilufar e Giordano si sono baciati nell’ultima registrazione

Giordano è tornato a Uomini e Donne! Dopo una lunga assenza il corteggiatore ha deciso di perdonare Nilufar Addati per il bacio con Nicolò Ferrari e di dare una seconda chance al loro rapporto. Nel corso dell’ultima registrazione Nilufar e Giordano si sono baciati per la prima volta: un bacio, come riporta il Vicolo delle News, molto sentito da entrambi le parti ma soprattutto appassionato. Il tutto è avvenuto in modo casuale: la tronista e il corteggiatore hanno fatto pace e dopo i saluti finali Giordano è tornato indietro per dare un bacio a Nilufar. “Ho dimenticato qualcosa”, ha detto il ragazzo prima di avvicinarsi alle labbra della napoletana. Questa volta non si è trattato di un bacio a stampo bensì di vero e proprio “limone”, come si dice in gergo, che ha mandato in fibrillazione tutto il pubblico presente nello studio di Maria De Filippi.

Dunque, la conoscenza tra Giordano e Nilufar continua. Gli ultimi indizi si sono rivelati giusti: il romano è tornato a Uomini e Donne per provare a terminare il percorso con l’italo-persiana. Sarà Giordano la scelta di Nilufar? Vedremo… per il momento resta in gioco pure Nicolò Ferrari, che la tronista ha baciato di nuovo. L’ultima esterna è stata organizzata proprio da Nilufar, che ha cercato di dimostrare qualcosa anche al biondo corteggiatore. Nicolò dal canto suo è contento del gesto dell’Addati ma è convinto che abbia richiamato Giordano solo per una questione “di facciata”.

Uomini e Donne, la promessa di Giordano: basta eliminazioni

Intanto Giordano Mazzocchi ha assicurato che non andrà più via dallo studio di Uomini e Donne. “Mai più eliminazioni”, ha promesso il ragazzo.