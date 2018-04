Uomini e Donne anticipazioni: Francesco Chiofalo tronista a settembre

Anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti: arriva Francesco Chiofalo, Lenticchio di Temptation Island?

L’ultima stagione di Uomini e Donne deve ancora giungere a termine che già si sta pensando alla prossima, a quella in partenza da settembre 2018. Secondo quanto pubblicato da Nuovo Tv, la redazione di Maria De Filippi avrebbe già scelto il prossimo tronista. Si tratta di Francesco Chiofalo, il popolare Lenticchio di Temptation Island. In realtà non è la prima volta che si parla dell’ex fidanzato di Selvaggia Roma come protagonista del Trono Classico, ma pare che questa volta la cosa sia certa.

“Continua il ripescaggio tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Dopo Sara Affi Fella, a settembre salirà sul Trono Classico Francesco Chiofalo. Il personal trainer, infatti, è appena tornato single”, si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Sarà vero? I fan ci sperano: Lenticchio è un personaggio che è entrato subito nel cuore dei telespettatori e sono parecchi a volerlo di nuovo accanto ad una donna dopo la burrascosa storia d’amore con la ballerina Selvaggia Roma.

Uomini e Donne: Francesco Chiofalo di nuovo in tv dopo Temptation Island

Mentre Francesco Chiofalo potrebbe tornare in tv tra qualche mese, l’ex fidanzata Selvaggia Roma è felicemente fidanzata con Luca. Si tratta di un vecchio amore che la giovane ha ritrovato dopo la fine di Temptation Island, quando ha deciso di chiudere per sempre il rapporto con Lenticchio.