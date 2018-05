Uomini e Donne anticipazioni: ecco la data della scelta di Sara Affi Fella

Anticipazioni Uomini e Donne: quando sceglie Sara Affi Fella? Ecco la data della scelta

Manca poco alla scelta di Sara Affi Fella di Uomini e Donne. La tronista sceglierà il suo nuovo fidanzato il prossimo martedì 29 maggio. Come già accaduto per Nilufar Addati, Sara sceglierà alla presenza del pubblico, di Maria De Filippi e degli opinionisti Tina e Gianni. Prima della scelta, Sara passerà un giorno e una notte in villa con i corteggiatori rimasti, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Secondo le indiscrezioni, alla scelta parteciperà anche l’ultima coppia nata al Trono Classico, ovvero Nilufar e Giordano Marzocchi. La scelta di Sara andrà poi in onda mercoledì 30 maggio. Chi sceglierà Sara tra Luigi e Lorenzo? Negli ultimi giorni un messaggio di Valeria Bigella, amica di Sara dai tempi di Temptation Island, ha seminato il panico tra i fan sul web.

“Il mio più grande consiglio è sempre stato quello di viverti i tuoi 20 anni con spensieratezza… per essere razionali c’è sempre tempo!” ha scritto Valeria Bigella in una storia di Instagram. In molti hanno collegato la parola “razionalità” a Luigi, da sempre il corteggiatore più fedele e tranquillo. Sara ha dunque scelto Lorenzo, che è sempre stato più irruento tanto da vivere con lui un percorso tormentato e altalenante? A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa Bigella in alcuni commenti lasciati sulla pagina Instagram Le bimbe di Sara Affi Fella.

La scelta di Sara Affi Fella: Valeria Bigella fa chiarezza

“Non è un consiglio riguardante questa situazione, ma in generale, nella vita. Non mi permetterei mai: non conosco né l’uno né l’altro. È un consiglio che le ho sempre dato, dai tempi di Temptation… la scelta non c’entra“, ha assicurato Valeria. “Non sono dalla parte né dell’uno né dell’altro”, ha aggiunto la Bigella. Sarà davvero così? Non resta che attendere il prossimo martedì…