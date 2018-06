Uomini e Donne, anticipazioni: chi non sarà sul trono da settembre

Anticipazioni Uomini e Donne, Aida Nizar e Loredana Lecciso non ci saranno: la smentita di Betti Soldati

Nuove, succulenti anticipazioni arrivano a proposito del magico mondo di Uomini e Donne. Sembra infatti certo che, dal prossimo settembre 2018, sull’ambìto trono di Canale5 non siederà né Aida Nizar né Loredana Lecciso. La notizia che dava le due showgirl in pole come nuove troniste è circolata nelle ultime ore. Ma si tratterebbe di una news non veritiera. Tanto che Elisabetta Soldati, storico ufficio stampa di Maria De Filippi, ha deciso di darne smentita via Twitter. Queste le parole usate dal braccio destro della De Filippi in un post pubblicato sui social in data giovedì 7 giugno 2018. “Le bufale del web: Aida Nizar e Loredana Lecciso non sono assolutamente previste per la prossima stagione di Uomini e Donne“. Parole che arrivano dopo che a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Vero TV, che ha anche parlato di “una mossa necessaria per contrastare la concorrenza sempre più pericolosa della RAI, visto l’imminente ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai1“. A quanto pare, però, i due “nomi importanti” nel popolare programma di Mediaset non ci saranno.

Le bufale del web: Aida Nizar e Loredana Lecciso non sono assolutamente previste per la prossima stagione di @uominiedonne @witty @REDCOMMUNIC #grazie — Elisabetta Soldati (@BettinaSoldati) June 7, 2018

Uomini e Donne, anticipazioni: Lorenzo Riccardi sul trono a settembre?

Smentita a parte e intanto che si decida il da farsi, in riferimento alle nuove puntate di Uomini e Donne arrivano anche altre anticipazioni. Secondo il settimanale Oggi, infatti, da settembre 2018 sul Trono Classico potrebbe sedere la mezza novità Lorenzo Riccardi, già noto al pubblico di Canale5 come “rivale in amore” di Luigi Mastroianni, dal canto suo scelto come compagno di vita da una delle ultime troniste donne, Sara Affi Fella. Sarà così? Staremo a vedere.