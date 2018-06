Uomini e Donne anticipazioni, Camillo Agnello tronista? La richiesta

Anticipazioni Uomini e Donne, Camillo Agnello sul trono a Settembre? I fan lo richiedono

Camillo Agnello è un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne e non solo. Il bellissimo ragazzo ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi per più di una volta. La prima apparizione nello studio del Trono Classico risale a quando era Anna Munafò a vestire i panni della tronista. Andata male con la giovane di Milazzo, il ragazzo si è ripresentato per Silvia Raffaele. Con quest’ultima le cose sembravano essere partite un po’ meglio, ma alla fine andò comunque male. Successivamente, Agnello si è fatto conoscere dai telespettatori di Canale 5 anche grazie alle telecamere di Temptation Island, di cui è stato tentatore nella scorsa edizione. Ad oggi, Camillo potrebbe tornare sul piccolo schermo.

Seppur non sia mai stato la scelta di qualcuno, Camillo Agnello si è fatto notare sin dal primo momento. Il ragazzo ha catturato l’attenzione di moltissimi fan dei programmi della De Filippi. In brevissimo tempo, il giovane ha raggiunto uno smisurato numero di follower su Instagram e non solo. Super seguito e super apprezzato, Agnello potrebbe essere uno dei nuovi papabili tronisti del prossimo Trono Classico. Nel corso delle ultime settimane, l’ex corteggiatore e tentatore ha mostrato sui social gli innumerevoli messaggi ricevuti dalle sue tante sostenitrici. Sono davvero molte le persone che hanno richiesto Agnello sul trono. La redazione della trasmissione deciderà forse di dare voce alle followers di Camillo?! Staremo a vedere. Intanto, il diretto interessato non pare disdegnare tale possibilità.

Uomini e Donne: Camillo tronista? Ultimi gossip e anticipazioni

Oltre a Camillo, anche altri ex partecipanti di Uomini e Donne sono super richiesti. Due tra tutti gli ex corteggiatori e non scelte della stagione appena conclusa. Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno infatti riscosso moltissimo successo. Il pubblico ha però richiesto anche qualche donna, come ad esempio Giulia De Lellis, tornata da poco single.