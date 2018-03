Uomini e Donne Andrea Melchiorre e Martina si stanno frequentando? Luchena rompe il silenzio

Poco più di un mese fa la voce del gossip attorno ad Andrea Melchiorre e Martina Luchena era diventata tambureggiante: i due ex corteggiatori di Uomini e Donne, rispettivamente di Valentina Dallari e Riccardo Gismondi, si stavano frequentando. Gli indizi non sembravano poter mentire. I volti noti del salotto di Maria De Filippi però non hanno mai spiccicato una parola a riguardo, lasciando i fan con molti interrogativi. Dopo più di trenta giorni dalle spifferate che li avrebbero voluti complici nella sera degli innamorati di San Valentino e in altre occasioni, finalmente è stato rotto il silenzio sul chiacchiericcio ‘rosa’. L’ex corteggiatrice, incalzata su Instagram da alcuni follower, ha spiegato come stanno le cose. Andiamo a scoprire tutto.

Andrea e Martina stanno insieme? “Io non sono fidanzata proprio con nessuno. Quando lo sarò sarete le prime a saperlo”, ha fatto sapere in maniera decisa la Luchena a coloro che sostenevano che tra lei e Melchiorre ci fosse in corso da qualche settimana un flirt. L’ex corteggiatrice, stimolata ulteriormente da altri fan che la punzecchiavano sul fatto di aver alimentato il gossip, ha poi risposto: “Io non ho alimentato alcun gossip, abbiamo fatto dei lavori insieme e basta”. La relazione tra i due dunque pare non esserci mai stata oppure può esserci stata, ma si sarebbe trattato di una breve frequentazione mai decollata. Gli indizi di un loro avvicinamento si erano verificati a metà febbraio, nel giorno di San Valentino. Qualche giorno prima c’era stato pure qualche avvistamento ‘sospetto’.

Martina e Melchiorre di Uomini e Donne: gossip e smentite

Dopo l’avvistamento a Milano e la voce di San Valentino, un altro indizio aveva fatto sognare i fan. Andrea e Martina a fine febbraio erano apparsi in macchina insieme, diretti a un evento di Serravalle di cui erano protagonisti. Nelle storie pubblicate da entrambi, i followers sembravano aver notato una certa complicità. Tuttavia le risposte recenti della Luchena paiono aver messo a tacere in modo definitivo il gossip che li ha riguardati.