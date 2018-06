Uomini e Donne, Andrea Melchiorre fidanzato: l’annuncio

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre ha trovato l’amore? Il commento social

Andrea Melchiorre resta uno dei corteggiatori più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Sono passati ormai svariati anni dalla sua esperienza nello studio del Trono Classico, eppure nessuno si riesce a dimenticare di lui. Dalla sua prima apparizione televisiva, il giovane di Roma ha fatto davvero molta strada. In questi anni è tornato sul piccolo schermo una sola volta. Ricordiamo infatti che l’ormai noto blogger ha preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island, dove ha vestito il panni del tentatore. Sui social è sempre più apprezzato e soprattutto sempre più seguito. Dopo mesi e mesi di vita da single, dove tutte le sue fan lo sognavano ad occhi aperti, Andrea pare aver messo la testa apposto trovando finalmente l’amore.

Da alcuni giorni sono iniziate a circolare delle voci che vedono Andrea nuovamente fidanzato. In ogni caso, fino ad oggi, il diretto interessato ha preferito restare in silenzio senza smentire e/o confermare tale gossip. Oggi, l’attenzione dei fan si è spostata su un preciso e curioso commento del diretto interessato. Sotto lo scatto pubblicato da Giordano Mazzocchi, dove sono ritratti Melchiorre, Stefano Laudoni e il neo-fidanzato di Nilufar, Andrea scrive: “Siamo tutti fidanzati!” Che l’ex corteggiatore abbia voluto rivelare a tutti di aver ritrovato l’amore dopo così tanto tempo?!? Solo pochi mesi fa, il ragazzo sembrava aver intrapreso un flirt con la bella Martina Luchena. Tale storia non fu mai confermata e alla fine andarono in fumo tutte le varie voci.

Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne: amore ritrovato!?

E mentre attendiamo di capire quale sia la reale e attuale situazione sentimentale di Andrea, il giovane continua a ricevere innumerevoli complimenti su qualunque social. In questi anni, Melchiorre è divenuto uno degli influencer di maggiore successo sul web. A questo punto ci chiediamo: chi è la fortuna che è riuscita a stregare il cuore dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne?!