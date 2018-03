Uomini e Donne, Alex e Alessandro si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Uomini e Donne, Alex e Alessandro non stanno più insieme: è finita la storia nata al Trono Gay

Brutte notizie per tutti i fan del Trono Gay di Uomini e Donne. Alex e Alessandro si sono lasciati a pochi mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi. Ad annunciare la fine è stato l’ex tronista su Instagram, dove ha confermato che la relazione con l’ex corteggiatore è terminata dopo un periodo di pausa. I due – come i fan più incalliti avevano già intuito – erano in crisi da qualche settimana. Una crisi che, a quanto pare, non sono riusciti a superare, tanto che hanno deciso di separarsi. Perché si sono lasciati Alex e Alessandro? A quanto pare D’Amico non era davvero innamorato di Migliorini. “Ancora oggi riesce a vedermi solo come amico. Mi sono reso conto che non posso forzare una persona a stare con me e ad amarmi” ha spiegato Alex, che non ha nascosto di provare parecchio dolore per questa rottura.

“Fa male… tanto male… e vorrei smettere di piangere e riuscire a superare questa delusione! Ma forse ora è ancora troppo presto per riuscire a superare ed accettare la cosa!” ha confidato Alex Migliorini di Uomini e Donne su Instagram. Per il momento Alessandro D’Amico ha preferito non commentare l’addio all’ex fidanzato… lo farà nei prossimi giorni?

Il messaggio integrale di Alex Migliorini sulla rottura con Alessandro D’Amico: