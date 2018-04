Uomini e Donne, Alessandro D’Amico e Alex Migliorini: brutto scontro social per l’ex coppia

Oggi non si è fatto altro che parlare di Alessandro e Alex. I due ex fidanzati del Trono Gay di Uomini e Donne sono finiti al centro dell’attenzione a causa di una curiosa intervista. D’Amico ha infatti rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni sulla sua fine della sua storia d’amore con Migliorini. Nel leggere determinate cose, i fan dell’ex tronista sono rimasti senza parole e sono accorsi a chiedere spiegazioni al diretto interessato. Il giovane sembra sia andato su tutte le furie, soprattutto perché pare che alcune cose siano state travisate da coloro che hanno letto l’intervista. Lo stesso Migliorini non sembra aver reagito affatto bene di fronte a ciò che è stato riportato sul settimanale Nuovo Tv.

Alex si è lasciato andare ad uno sfogo social pubblicato sul suo profilo Instagram. Il giovanissimo ragazzo ha fatto capire ai suoi fan di voler ripartire da zero e soprattutto da sé stesso. Tra le tante, l’ex tronista ha anche scritto: “… E che le verità no sono mai quelle sparate ai quattro venti per ripulirsi la coscienza, per clamore e desiderio di visibilità, ma sono racchiuse in un principio tanto vero quanto indiscutibile: se non ami non accampi scuse, non menti e non ti arrampichi su specchi troppo scivolosi.” Le parole usate da Migliorini sembrano essere una chiara frecciatina al suo ex fidanzato. Intanto, anche Alessandro ha voluto chiarire la sua posizione sui presunti problemi di intimità avuti con Alex.

Trono Gay Uomini e Donne, Alessandro D’Amico si spiega: la verità sull’intervista in cui parla di Alex

D’Amico ha cercato di spiegare attraverso Instagram Story la sua posizione nei riguardi dell’intervista in cui parla della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. Alessandro non voleva in alcun modo offendere e dare del dispiacere a qualcuno. “Gusto per chiarire. Ho rilasciato 2 interviste nello stesso giorno e pubblicate in settimane diverse, dove il concetto è sempre lo stesso e si dicono le stesse cose. Le mie sono le RISPOSTE alle DOMANDE e non dico niente di diverso da quello che già era stato affrontato. E di certo non sono due righe in grassetto a cambiare l’affetto che provo per lui.” Successivamente, l’ex corteggiatore ha anche pubblicato le conversazioni private tra lui e il giornalista che si è occupato di intervistarlo.