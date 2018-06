Uomini e Donne: Aida Nizar e Loredana Lecciso nuove troniste

Nuovi tronisti Uomini e Donne: spuntano i nomi di Aida Nizar e Loredana Lecciso

Uomini e Donne è finito da poco ma già si lavora alla prossima edizione. Chi saranno i nuovi tronisti di settembre? Secondo quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero Tv, Maria De Filippi starebbe valutando due “nomi importanti”. Quelli di Aida Nizar, la spagnola del Grande Fratello 15, e Loredana Lecciso, ormai ex compagna di Albano Carrisi. A detta della rivista la De Filippi è preoccupata per i futuri ascolti del programma di Canale 5, soprattutto per via della nuova concorrenza rappresentata da Caterina Balivo, che condurrà un nuovo format su Rai Uno alla stessa ora. Senza contare che i tronisti dell’edizione appena conclusa non hanno coinvolto più di tanto il pubblico. Per questo si starebbero valutando le candidature di Aida e Loredana, sicuramente in grado di attirare maggiore attenzione e curiosità nei telespettatori.

“La conduttrice vorrebbe nel suo programma sia Loredana Lecciso, che la discussa Aida Nizar, reduce dal Grande Fratello. Una mossa necessaria per contrastare la concorrenza sempre più pericolosa della Rai, visto l’imminente ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno“, si legge sulla rivista diretta da Laura Bozzi. Ed è forse per Uomini e Donne che Aida ha rifiutato di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip? E sì, perché la Nizar era stata contattata per la versione condotta da Ilary Blasi ma ha declinato l’invito per dare spazio ad altri progetti. A confessarlo è stata la stessa gieffina su Instagram: la donna è più interessata a lavorare al fianco di Maria De Filippi?

Aida Nizar rifiuta il Grande Fratello per Uomini e Donne?

Pure Loredana Lecciso ha rifiutato di partecipare alle prime due edizioni del Grande Fratello Vip. Una scelta dettata dalla volontà di stare più vicina alla famiglia. Ora che la storia d’amore con Albano è naufragata non è esclusa un’eventuale terza proposta da parte degli autori del reality show. Oppure la Lecciso rifiuterà ancora e sceglierà Uomini e Donne?