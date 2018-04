Uomini e Donne oggi: ospiti speciali, Nicolò ama Nilufar

Uomini e Donne: Lorenzo torna, Nicolò innamorato

Oggi Uomini e Donne torna in onda con il Trono Classico. È prevista una puntata ricca di colpi di scena davvero inaspettati. Un video racconta la storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa, oggi ospiti in studio. Si parte con Sara. Dopo la scorsa registrazione, la tronista è andata in camerino da Lorenzo. Il corteggiatore l’ha mandata via, per poi chiudersi in bagno. Dall’audio sembra che il ragazzo abbia pianto. Successivamente viene mandato in onda il video della loro esterna. La Affi Fella è andata a Milano da Riccardi. I due hanno parlato, si sono confrontati e poi salutati. In studio, la tronista chiede a Maria se il giovane sia tornato o meno. La De Filippi dice di no, ma poi rivela che il corteggiatore è tornato e si trova in un box fuori lo studio.

Sara raggiunge Lorenzo e insieme rientrano in studio. L’uscita con Luigi Mastroianni va bene. Lui le parla dei suoi sentimenti e sensazioni. Il corteggiatore le fa ascoltare una canzone e la tronista pare essere molto felice e serena. Si passa poi al trono di Nilufar. L’esterna con Nicolò è andata alla grande. Lui le fa trovare alcune scritte, per scrivere su di un cartellone di essere innamorato di lei. Alla fine, i due si baciano appassionatamente per una seconda volta. Si passa poi a Giordano, andato via durante la scorsa puntata. Dopo la registrazione, la Addati è andata a parlargli, ma lui è rimasto fermo sulla sua decisione e lei lo ha lasciato andare. Oggi, la tronista chiede a Maria se il corteggiatore sia tornato o meno.

Oggi Uomini e Donne: tutti contro Giordano

Giordano ha deciso di non tornare in studio. Nilufar chiede di chiamarlo, ma la redazione comunica che il ragazzo non ha voglia di parlarle. In studio attaccano tutti Mazzocchi. Anche Maria De Filippi sembra non aver gradito il comportamento del giovane. La Addati pare sia rimasta molto male nel non averlo visto rientrare in studio.