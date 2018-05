Uomini e Donne, Valentina non torna da Mariano: il messaggio

Uomini e Donne, Valentina Pivati lascia il programma e Mariano? Il messaggio conferma

Valentina Pivati pare abbia scelto di non tornare a Uomini e Donne da Mariano Catanzaro. Sul tronista è arrivata una segnalazione molto pesante. Tutti in studio si sono schierati contro il napoletano, tranne Mario Serpa. Una ragazza ha rivelato alla redazione che l’1 maggio in un locale Mariano si è baciato con una ragazza. Queste parole hanno portato Valentina a prendere una decisione importante. Innanzitutto ha voluto parlare con la persona che ha fatto la segnalazione. Dopo di che, non credendo alle parole del tronista, ha anche scelto di lasciare il programma. Mariano l’ha inseguita, cercando di farle chiarezza. Ma ormai la corteggiatrice sembra aver deciso di non continuare questo percorso. Più volte, la Pivati ha chiesto al Catanzaro di scegliere e di mettere fine a tutto ciò. Ma il tronista è deciso a proseguire sia con la conoscenza sua che con quella di Eleonora. Valentina ha ammesso di non poter accettare più il comportamento di Mariano, di cui non riesce a fidarsi. Ed ecco che un posto scritto dalla corteggiatrice su Instagram ora parla chiaro.

“Mai confondere il carattere con l’atteggiamento. Il mio carattere dipende da me. Il mio atteggiamento dipende da te! “ Queste sono le parole che la Pivati ha scelto di condividere durante la puntata di lunedì 14 maggio. Attraverso queste affermazioni, si percepisce che la corteggiatrice ha preso una decisione importante. Valentina non tornerà da Mariano? Sembra proprio che la ragazza abbia scelto di lasciare questo percorso, dopo le ultime segnalazioni sul tronista. Sicuramente in puntata la corteggiatrice è apparsa abbastanza delusa. Maria De Filippi ha provato, infatti, a spiegare al tronista che Valentina non riesce a fidarsi di lui proprio a causa dei suoi atteggiamenti.

Tutti in studio hanno appoggiato la decisione di Valentina di lasciare lo studio durante la lite con Mariano. In particolare, Gianni Sperti ha fatto capire di essere pienamente d’accordo con la Pivati. Anche Eleonora ha seguito la rivale. Pertanto, il tronista ora si trova in una situazione abbastanza difficile.