Uomini e Donne, continua il battibecco social tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: dopo le provocazioni di lui l’ex tronista risponde

Da quando è uscito single da Uomini e Donne Lorenzo Riccardi sui social ha continuato a lanciare frecciatine all’ex tronista Sara Affi Fella. Come molti sanno, infatti, quest’ultima ha scelto Luigi Mastroianni e la cosa, oggi, sembra non essere andata ancora giù al suo rivale. Dopo i ripetuti like su Instagram lasciati sotto le foto di Sara, Lorenzo Riccardi ha pensato bene di rincarare la dose servendosi anche dei giornali. A Uomini e Donne Magazine, nello specifico, l’ex corteggiatore ha rilasciato una lunga intervista dove, di fatto, non ha certo riservato sconti alla neo coppia del Trono Classico. “Non penso che quella di Sara sia stata una scelta di cuore” ha infatti dichiarato Lorenzo Riccardi “Per mancanza di coraggio non ha seguito i suoi sentimenti”.

E di Luigi Mastroianni cosa pensa invece Lorenzo Riccardi? Secondo quest’ultimo il siciliano è un ragazzo che conduce “La vita di uno di 40: uno pronto ad andare a convivere e a metter su famiglia”. Sara dunque avrebbe preferito lui per motivi che secondo Riccardi nulla avrebbero a che fare con il vero amore. Parole taglienti e che sicuramente hanno attirato l’attenzione dei diretti interessati, compresa la Affi Fella. Quest’ultima, infatti, su Instagram (a distanza di poche ore dalla pubblicazione dell’intervista) ha scritto: “Non vi vedo e non vi sento”. Che sia questa una chiara frecciatina al suo ex pretendente Lorenzo e a tutte le chiacchiere degli ultimi giorni? Probabile.

Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi prossimo tronista? Lo scoop

Lorenzo Riccardi tronista della prossima edizione di Uomini e Donne? A quanto pare all’ex corteggiatore di Sara Affi Fella è stato proposto il trono a settembre da Maria De Filippi in persona, notizia che lo avrebbe al momento rallegrato molto.