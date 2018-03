Uomini e Donne, parla Teressanna Pugliese: la mia storia con Francesco Monte dopo la scelta e Cecilia Rodriguez

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Teressana Pugliese torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Corteggiatrice prima e tronista poi, la napoletana ha avuto inizialmente un percorso travagliato in televisione. Nel date show di Maria De Filippi però poi è ritornata, per quale motivo? Corteggiare Francesco Monte. Come molti sanno, infatti, Teresanna quando venne messa sul trono da Maria De Filippi (dopo il suo percorso con Samuel) non scelse subito Monte (nonostante quest’ultimo fosse tra i suoi corteggiatori). La sua scelta ricadde su Antonio ma, una volta finita la loro storia d’amore, Teresanna scelse di rimettersi in gioco e di riprovarci con il bel tarantino. Oggi però, a distanza di otto anni dal suo arrivo a Uomini e Donne, Teressa Pugliese in un’intervista torna a ripercorrere i momenti più salienti della sua storia con Monte (e nel farlo, ovviamente, tira in ballo anche Cecilia Rodriguez).

Con Francesco Monte, afferma lei, “È durata un anno tra alti e bassi. I nostri caratteri erano molto forti. Però resistevamo. Fino a quando a giugno lo lascio”. È proprio durante questa crisi che, stando a quanto da lei dichiarato, si sarebbe fatta spazio nella vita di Monte Cecilia Rodriguez. “Lui vola a Formentera e sui giornali lo ritrovo con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo. Questa cosa mi ha segnato, affondato”. Oggi, però, cosa prova Teresanna Pugliese nei confronti di Francesco Monte? “Io oggi quando parlo di Francesco, lo faccio con distacco. Non sento un legame” risponde lei. E di Cecilia Rodriguez, invece, che cosa pensa? “Cecilia non è mai stata carina nei miei confronti. Ma andiamo oltre”.

Francesco Monte: dopo Cecilia Rodriguez l’amore con Paola Di Benedetto

Il caos mediatico che ha coinvolto Francesco Monte durante la partecipazione di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip ormai sembra acqua passata. All’Isola dei Famosi, infatti, un’altra donna si è fatta spazio in punta di piedi nella vita dell’ex tronista. Con Paola Di Benedetto, infatti, quest’ultimo sembra aver trovato di nuovo l’amore anche se, come più volte da loro dichiarato, per parlare di amore sarebbe ancora troppo presto.