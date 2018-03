Uomini Donne, Sossio Aruta insultato pesantemente sui social risponde: “Mettetevi nei miei panni”

Sossio Aruta è probabilmente uno dei personaggi di Uomini e Donne che più è stato messo in discussione al Trono Over negli ultimi tempi. Il cavaliere, in particolare, molto è stato criticato dagli opinionisti per la celerità con cui avrebbe posto fine alle sue frequentazioni. Proprio per questo motivo, soprattutto ultimamente, si è ritrovato spesso al centro delle polemiche in trasmissione. Quanto successo a Uomini e Donne, inoltre, pare non sia piaciuto nemmeno ad alcuni utenti sul web che, a Sossio, non ha certo risparmiato commenti e frasi negative in questi giorni. Proprio a questi, poche ore fa, Sossio Aruta ha deciso di rispondere, riportando sul suo profilo le frasi e gli insulti ricevuti sui social. Per questo motivo, infatti, il cavaliere del Trono Over su Instagram si è lasciato andare in un lungo sfogo.

Sossio nel suo lungo messaggio ha messo da parte calma e diplomazia e, usando gli stessi toni che su Facebook sono stati causa di sospensione del suo account, ha ribadito anche su Instagram il suo concetto. “L’invidia non mi interessa” scrive il protagonista di Uomini e Donne “Ma ricevere certi insulti… provocano reazione e a molti indifferenza… ma io non sono parte dei molti”. Lo stesso, successivamente, ha aggiunto anche: “Poi Facebook mi rompe il c…o e mi blocca per giorni perché rispondo male… e tanti si meravigliano che sono scostumato”. “Allora leggete pure e mettetevi una volta nei miei panni” ha concluso alla fine Sossio “Cosa dire in modo educato a questi uomini e donne…ma ficcatevi un bel dito nel c..o”.

In ogni post pubblicato sui social, compreso quello appena riportato, Sossio Aruta ha sempre trovato il tempo di ricordare ai propri followers il suo ultimo progetto. Si tratta di un libro con cui il cavaliere del Trono Over si racconta ai lettori. Lo stesso libro che qualche settimana fa aveva cercato di regalare a Gianni Sperti. Come lui anche Giorgio Manetti ha provato a fare lo stesso ricevendo. L’opinionista, tuttavia, non ha molto gradito la cosa e, a tal proposito, ha detto: “Se voglio i vostri libri me li compro”.