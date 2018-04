Uomini e Donne: quando si sposano Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? A Verissimo svelata la data delle nozze

La proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta è stato uno dei momenti clou della finale dell’Isola dei Famosi. Oggi, però, tutti su queste nozze vogliono sapere molto di più. Quando si sposano Rosa e Pietro? Dove si sposano? Chi organizzerà il loro matrimonio? Qualche giorno fa, in un’intervista, è stata la stessa Perrotta a rivelare la location dell’evento. Lei e Pietro infatti hanno intenzione di sposarsi nella bellissima Napoli, città in cui vivono e dove, oggi, si trovano anche i loro amici e i loro cari. Sulla data delle nozze, però, l’ex tronista non aveva aggiunto altro ma si era limitata a dire che lei e Pietro si sarebbero presi il tempo necessario per organizzare bene l’evento.

Ai microfoni di Verissimo, però, oggi Rosa Perrotta si è lasciata sfuggire la data presunta del suo matrimonio con Pietro Tartaglione. Stando a quanto dichiarato a Silvia Toffanin, infatti, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pare si sposeranno il prossimo anno ad aprile, esattamente un anno dopo la proposta di matrimonio. Chissà se la redazione di Uomini e Donne sta già valutando l’idea di regalare ai fan della coppia e della trasmissione un racconto inedito dell’evento, proprio come in passato era successo con il matrimonio di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: dopo l’Isola dei Famosi il matrimonio e un figlio

All’Isola dei Famosi Rosa Perrotta aveva più volte dichiarato di essere pronta a mettere su famiglia con Pietro Tartaglione. Adesso che tutto sembra essere pronto per le nozze è possibile, dunque, che i due ex protagonisti di Uomini e Donne stiano anche pensando a fare anche un figlio insieme? In più occasioni, in effetti, entrambi hanno più volte ribadito (sia durante che dopo l’Isola) di avere quest’intenzione. In ogni caso, comunque, auguri agli sposi!