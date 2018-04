Uomini e Donne: Rosa Perrotta mostra il suo anello di fidanzamento (Foto)

By

Uomini e Donne: dopo l’Isola dei Famosi Rosa Perrotta mostra l’anello di fidanzamento regalatole da Pietro Tartaglione

Una puntata ricca di sorprese ed emozioni quella di ieri sera per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, durante la finale ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Pietro Tartaglione. Oggi, dunque, i due sono ufficialmente fidanzati e pronti a fare il grande passo dopo l’Isola dei Famosi. Circa un’ora fa, inoltre, Rosa Perrotta, felice e contente, ha anche mostrato su Instagram l’anello di fidanzamento ricevuto. Lei e Pietro Tartaglione adesso sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita che, dopo Uomini e Donne e l’Isola dei Famosi, lì vedrà presto convolare a nozze e diventare marito e moglie.

“Sei tu tutto quello che voglio, tutto quello di cui ho bisogno… nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me” così Pietro Tartaglione si è dichiarato all’ex tronista. Elegante ed emozionato si è poi inginocchiato e, in diretta durante la finale dell’Isola dei Famosi, ha chiesto alla sua amata: “Rosa mi vuoi sposare?”. Incredula e visivamente commossa Rosa ha allora risposto dicendo: “Certo che sì!”. Indossando poi l’anello di fidanzamento che Pietro le ha regalato per l’occasione. Stamattina, dopo la serata di festeggiamenti di ieri sera, Rosa Perrotta ha mostrato su Instagram il suo anello.

Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta durante la finale

Molti già se lo aspettavano mentre per altri è stata una vera e propria sorpresa ma, in ogni caso, Pietro Tartaglione con la sua proposta di matrimonio ha veramente tenuto attaccato allo schermo i telespettatori di Canale Cinque. Rosa Perrotta non avrà vinto l’Isola dei Famosi ma, ad oggi, si è sicuramente portata a casa una grande vittoria.