Uomini e Donne Over: lo sfogo di Anna Tedesco dopo la puntata

Uomini e Donne Trono Over: Anna Tedesco si sfoga sui social dopo la puntata

Anna Tedesco è ormai da anni una delle protagoniste indiscusse del Trono Over. Di recente, però, la dama di Uomini e Donne è stata al centro di diverse polemiche. A puntare il dito contro di lei, in particolare, l’opinionista Gianni Sperti che, in trasmissione, avrebbe accusato più volte Anna di avere una relazione segreta con Giorgio Manetti. A sostenere questa tesi anche un ex corteggiatore di Anna, Angelo, che più volte ha ribadito di aver smesso di frequentare la Tedesco per via della vicinanza di quest’ultima a Giorgio. In puntata, però, Angelo ieri ha provato a ritornare sui suoi passi, dichiarando al centro dello studio di essere interessato a riprendere a frequentare Anna Tedesco. La cosa, che ha sorpreso tutti (Maria De Filippi compresa), non ha avuto però seguito, perché Anna, pur accettando le scuse, ha preferito non dare una seconda change al cavaliere.

In studio, però, la situazione ha generato una lunga discussione, tant’è che Anna si è ritrovata di nuovo nella posizione di dover giustificare alcune sue scelte. “Tu avevi detto che era un uomo violento” ha detto la De Filippi rivolgendole la parola. Anna, allora, ha confermato il suo pensiero e lo stesso, poi, è stato ribadito da lei stessa sui social. Lasciandosi andare in un lungo sfogo Anna Tedesco ha infatti scritto: “Passi la vita a raccogliere i pezzi riversi per terra di te e quando stai per finire di mettere a posto tutto, arrivano quelle persone che ritenevi amiche e fingono di essere buone ma in realtà ti rendi conto che è tutto un rendiconto per loro”.

Anna Tedesco del Trono Over si sfoga sui social: le parole della dama di Uomini e Donne

La dama del Trono Over, sempre sotto la foto caricata sul suo profilo, ha dichiarato:”Quello che mi fa più male è aver aperto il mio cuore a persone che hanno ingannato la mia buona fede. A loro però , resta lo sguardo abbassato di ciò che mi hanno fatto a me la pace e una ferita nel cuore di aver perso la fiducia nella gente. Al contrario della rabbia a me la delusione crea silenzi. È da qui che apprendi le migliori lezioni di vita”. A chi sono rivolte le riferisce Anna Tedesco? A Gianni Sperti o a Giorgio Manetti? Oppure è il dietro front di Angelo che l’ha spinta a scrivere queste cose? Di certo non si può negare che questo messaggio sembra proprio riferirsi a ciò che è accaduto e sta accadendo negli studi di Uomini e Donne.