Uomini e Donne oggi, Nicolò: grandi sorprese per Marta e Virginia

Oggi Uomini e Donne: Nicolò porta Marta in Sicilia, Virginia cambia idea

Dopo aver parlato di Sara e Nilufar, oggi è turno di Nicolò e Mariano. La nuova puntata del Trono Classico parte con l’ultima esterna della Addati, ovvero quella con Nicolò Ferrari. I due sono stati molto bene insieme, ma in tanti si chiedono il motivo per cui il corteggiatore non provi mai a baciarla. Si passa poi alle nuove esterne di Brigante. Il tronista ha deciso di portare sia Marta che Virginia in Sicilia, più precisamente a Catania. Lui è in aeroporto che attende la Stablum e lei le fa recapitare un bigliettino in cui comunica di non volersi presentare. Ancora una volta, la corteggiatrice si rifiuta di uscire insieme al giovane. Il ragazza va su tutte le furie, prende la macchina e torna a casa.

Marta trova un bigliettino in cui le viene comunica che è arrivato il momento delle cose belle e subito dopo trova il biglietto aereo per la Sicilia. Lei è al settimo cielo e corre dal tronista. Nicolò la attende fuori l’aeroporto. I due si incontrano e si abbracciano calorosamente. L’esterna si svolge sulla spiaggia, dove Brigante ha creato un’atmosfera mozzafiato. Alla fine si baciano. Maria De Filippi manda poi in onda un nuovo video. Il tronista è andato nuovamente a Verona per provare a chiarire la situazione con Virginia. Questa volta, la corteggiatrice ha deciso di vederlo e confrontarsi. Dopo aver parlato, si lasciano andare a baci appassionati. La Pasqualato resta senza parole e crede che con tale gesto sia stata sminuita la sua esterna. La ragazza prende e se ne va, Nicolò la segue.

Uomini e Donne: Mariano tra tre fuochi, Eleonora, Valentina e Roberta

Mariano è uscito con Eleonora e ancora una volta ha deciso di non baciarla. In studio spiega di non averci provato perché sa che altrimenti avrebbe rovinato il tutto. Valentina non crede alle parole di Catanzaro. Intanto, va in onda anche l’uscita con Roberta, con cui arriva ancora una volta il bacio.