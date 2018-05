Uomini e Donne oggi: la forte dichiarazione di Lorenzo per Sara

Uomini e Donne oggi: Lorenzo Riccardi si lascia andare con una dichiarazione importante per Sara Affi Fella

A Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si lascia andare a una dichiarazione importante nei confronti di Sara Affi Fella. Il corteggiatore ammette di essere in ansia, poiché ha compreso che la scelta si sta avvicinando. A renderlo consapevole di ciò è stata Nilufar Addati, la quale ha annunciato di essere pronta a scegliere con chi uscire dal programma. Lorenzo fa un in bocca al lupo sia a Giordano che Nicolò e dopo alla tronista. Dopo ciò, si parla della sua situazione con Sara. Il Riccardi ammette di essere molto preoccupato, perché vede la Affi Fella sempre più presa da Luigi Mastroianni. Ed ecco che arriva la dichiarazione inaspettata. Lorenzo annuncia che qualora Sara lo dovesse scegliere lui la sposerà. La tronista non crede alle parole del corteggiatore. Quest’ultimo, però, preferisce spiegare subito le sue intenzioni. Il Riccardi afferma di essere disposto a tutto pur di conquistarla e, soprattutto, pensa di aver fatto davvero tanto per lei.

“Una situazione così non l’ho mai vissuta”, ha rivelato Lorenzo per spiegare le sue parole. Il corteggiatore rivela che per lui vivere insieme a Sara fuori dal programma sarebbe una grande fortuna. Una ragazza come lei non si trova ovunque, secondo il Riccardi. Proprio per questo, ha intenzione di tenersela stretta. Ma la tronista potrebbe anche decidere di uscire insieme a Luigi. Questa è una probabilità a cui, fino ad ora, Lorenzo non aveva mai dato tanto peso. Infatti, il Riccardi confessa che inizialmente era convinto del fatto che sarebbe ricaduta su di lui la scelta. Eppure con il tempo ha compreso di non essere l’unico ragazzo a essere entrato nel cuore della tronista.

Uomini e Donne: Lorenzo preoccupato per la futura scelta di Sara

Lorenzo è preoccupato per l’immagine che si è creata di lui in studio. Maria De Filippi afferma che il suo personaggio è uscito fuori così proprio a causa dei suoi atteggiamenti. Ovviamente il corteggiatore ne è consapevole, ma sa anche che Luigi ha portato avanti un percorso più lineare. Nel frattempo, sappiamo che Nilufar oggi farà la sua scelta.