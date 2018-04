Uomini e Donne oggi, Gemma bacia Marco: Tina senza parole

Uomini e Donne oggi: Marco conquista Gemma, Tina non ci crede

A Uomini e Donne, Gemma bacia Marco, lasciando Tina Cipollari senza parole. La nota dama del Trono Over è apparsa entusiasta di fronte all’arrivo di questo nuovo cavaliere, pronto a tutto pur di conoscerla. Ma ecco che, dopo l’esterna dei due, i presenti in studio hanno pensato che dietro l’interesse di Marco ci sia in realtà uno scopo ben preciso. A detta di alcuni, l’uomo avrebbe scelto di prendere parte al programma non per conoscere Gemma, bensì per ottenere visibilità. Infatti, sappiamo bene che tutti coloro che iniziano a conoscere la Galgani diventano subito noti al pubblico. Ma Marco afferma di essere interessato a Gemma da ben un anno e mezzo. Maria De Filippi conferma che l’uomo ha, in realtà, chiamato la produzione precisamente un anno e mezzo fa per conoscere la Galgani. Gli è stato proposto di uscire con altre dame, ma lui avrebbe rifiutato. Pertanto, da questa precisazione si intuisce che Marco sia davvero interessato a Gemma.

Gemma appare molto contenta di conoscere questo nuovo cavaliere, che sembra già avero colpito tutti. Durante l’esterna, mandata in onda in puntata, i due si sono anche scambiati un bacio a stampo. Non solo: per dimostrare il suo forte interesse, Marco si alza dalla sua sedia e corre a baciare la Galgani. Il pubblico avverte, dunque, che tra loro possa nascere qualcosa, sebbene qualcuno sembra non essere d’accordo. Stiamo parlando, in particolare, di Tina. Quest’ultima, oltre che pensare che Marco sia pazzo, resta senza parole di fronte al loro bacio. Infatti, secondo la Cipollari se davvero ci fosse stato questo interesse così forte i due si sarebbero baciati più appassionatamente.

Uomini e Donne: Gemma pronta a lasciarsi andare con Marco

Dopo la fine di varie conoscenze e soprattutto dopo la conclusione definitiva della sua storia d’amore con Giorgio Manetti, Gemma è pronto ad aprire il suo cuore a Marco. Quest’ultimo ha dimostrato di voler dare delle attenzioni alla dama e di volerla avere ogni giorno nella sua vita. Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire come proseguirà questa conoscenza.