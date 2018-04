Uomini e Donne news: Teresa e Salvatore cambiano casa

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne non sono in crisi

‘‘Non c’è nessuna crisi tra di noi” è quello che afferma Teresa Cilia sul settimanale di Uomini e Donne. Teresa e Salvatore Di Carlo erano spariti dai social network, per questo si pensava a una possibile crisi. Molti fan della coppia e della trasmissione di Canale 5, avevano notato l’assenza sul web della coppia. Ma possiamo stare tranquilli, il matrimonio tra Teresa e Salvatore continua. Teresa giustifica l’assenza dai social così: ”Ultimamente siamo semplicemente concentrati sui nostri nuovi progetti personali e lavorativi”. Poi rivela anche di essere alla ricerca di una nuova casa.

Uomini e donne: Teresa e Salvatore cercano casa nuova

Smentita la crisi della coppia formata da Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, la stessa Teresa rivela di essere alla ricerca di una nuova casa. ”Per scaramanzia non ne parliamo” dice al magazine di Uomini e Donne. ”Siamo alla ricerca di una casa nuova, sempre qui in Sicilia” aggiunge Teresa. Allo stesso settimanale descrive anche la casa che la coppia vorrebbe. ”Sogniamo una casa con una grande cabina armadio che possa contenere tutte le nostre scarpe: tra quelle mie e quelle di Salvo sono almeno cento”. Altro che crisi, dunque, per la coppia che si è conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

Non ci resta altro che fare un immenso in bocca al lupo a Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, noti al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. Il loro matrimonio prosegue e i due sono in cerca di casa nuova.