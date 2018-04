Uomini e Donne news, scelta Nicolò Brigante: rivelata la data

Uomini e Donne news: ecco quando verrà registrata la scelta di Nicolò Brigante

La fine del trono di Nicolò Brigante è quasi vicina e, a conferma di ciò, sono arrivate anche le ultime anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal sito ilvicolodellenews.it. Come scritto in un loro ultimo post, infatti, pare che durante la registrazione del Trono Classico di oggi si sia parlato della scelta del siciliano. Il tronista sarebbe pronto a scegliere ma, come già successo con Paolo Crivellin, tutto avverrà lontano dagli studi televisivi Mediaset. Dopo un weekend in villa con le sue corteggiatrici (Marta e Virginia) Nicolò Brigante, probabilmente nella prossima puntata, pare farà la sua scelta.

Al momento niente di più è stato aggiunto dalla redazione di Uomini e Donne ma, come è probabile che sia dopo il successo registrato con la scelta di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, sembrerebbe che tutto sia stato preparato per organizzare un’altra registrazione senza pubblico in studio. Una decisione che, quasi sicuramente, ha come scopo quello di incuriosire di più i telespettatori da casa che, in questo modo, rimarranno attaccati alla tv fino all’ultimo momento in attesa di scoprire con chi, alla fine, Nicolò Brigante ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo il suo trono.

Uomini e Donne oggi: Virginia vola a Parigi con Nicolò e Marta lascia lo studio

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale Cinque è stata davvero movimentata per Nicolò Brigante. Il tronista, infatti, dopo aver fatto un’esterna con Virginia a Parigi, ha discusso animatamente con Marta, l’altra sua corteggiatrice. Se fino a qualche giorno fa, dunque, Nicolò sembrava più propendere verso Marta ad oggi, di fatto, le cose sembrano essere cambiate. Chi sarà allora la scelta di Nicolò Brigante? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata finale.