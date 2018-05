By

Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano dopo la scelta sempre più innamorati: i loro progetti per il futuro

Usciti insieme da Uomini e Donne Nilufar e Giordano dopo la scelta sono più uniti che mai. Intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, infatti, i due si sono detti contenti di come stanno andando le cose fuori. Giordano ha avuto le conferme che aspettava e Nilufar, invece, dice di essere stata travolta dalla passione. L’ex tronista, infatti, ha anche detto di essere adesso completamente innamorata di Mazzocchi che, fuori dal programma, si è rivelato all’altezza delle aspettative. “Appena spente le telecamere abbiamo trascorso 48 ore in albergo letteralmente incollati, lontano da tutto e da tutti” ha infatti rivelato la Addati.

Mentre Nilufar sogna Giordano, dal canto suo, pensa già al futuro. Se Nilufar infatti al momento esclude la convivenza lui invece afferma: “Per me non ci sarebbero problemi a fare un passo simile. Dovrei solo organizzarmi, il mio è un lavoro che fortunatamente mi permette di avere tante giornate di pausa e poi sono autonomo”. In fondo lui che con Nilufar sia vero amore oggi ne ha la certezza. “Se sono innamorato?” dice infatti “La mia riposta la conoscete già. Fuori dal programma però ho avuto la conferma. Sono felice”. Durante l’intervista, inoltre, è stato chiesto a Nilufar e Giordano se entrambi avessero mai pensato, dopo Uomini e Donne, di valutare una loro partecipazione a Temptation Island.

Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne parteciperanno a Temptation Island? La loro risposta

Su Temptation Island la coppia sembrerebbe avere delle idee molto diverse. “Ci rifletterei sopra” ha detto prima Nilufar “Una cosa che mi manca è vedere come lui si comporta con le altre donne. Sarebbe una bella prova, considerando poi che ogni giorno riceve centinaia di messaggi sui social dalle ragazze”. Opposta invece la risposta di Giordano che di diventare il prossimo protagonista di Temptation Island pare non avere proprio voglia. “Non sono troppo convinto” ha spiegato infatti Mazzocchi “Mi fa un po’ paura come contesto”.