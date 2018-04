Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari: brutta frecciatina a Nilufar

News Uomini e Donne, Nilufar Addati: Nicolò Ferrari su tutte le furie? L’ultima frecciatina

Nilufar Addati sembra essere ancora molto indecisa sulla sua scelta finale a Uomini e Donne. La tronista continua a conoscere sia Nicolò che Giordano. Dopo essere andato via per il bacio visto con Ferrari, Mazzocchi ha deciso di tornare, promettendo anche che non se ne andrà mai più. Nel corso della loro ultima esterna, i due si sono baciati. In ogni caso, la bella napoletana ha baciato ancora una volta anche l’ex concorrente di Riccanza. Quest’ultimo non avrà preso molto bene il bacio tra la Addati e il suo rivale e in queste ore ha pubblicato un enigmatico post sui social. Sul profilo Instagram di Ferrari è apparso uno scatto, accompagnato da una frase che potrebbe essere una chiara frecciatina all’attuale protagonista del Trono Classico.

Nilufar ha deciso di continuare il suo percorso con Giordano, nonostante ciò che è accaduto nelle passate settimane. Di fronte alla scelta della Addati, Nicolò pare aver reagito con un iniziale silenzio, fino ad arrivare ad uno strano post pubblicato sul suo profilo social. Il corteggiatore ha infatti scritto: “Le persone raramente fanno quello in cui cedono. Fanno ciò che conviene, e poi se ne pentono.” In ogni caso, non è chiaro se tali parole siano rivolte alla tronista o a qualcun’altro. Una citazione simile potrebbe avere moltissimi significati, ma al momento ci viene da pensare che potrebbe essere rivolta proprio al suo percorso nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nicolò deluso da Nilufar? L’ultimo post social

Ferrari potrebbe aver pubblicato una determinata frase ripensando a ciò che è accaduto nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il giovane è forse arrabbiato con Nilufar? Molto probabilmente, il corteggiatore potrebbe aver iniziato a pensare che la Addati abbia rivoluto in studio Giordano solo per piacere al pubblico della trasmissione che fa il appunto l tifo per Mazzocchi. A questo punto non ci resta che attendere la prossima registrazione per capire cosa accadrà tra i due.