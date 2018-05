Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi in ospedale prima della scelta

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in ospedale: il corteggiatore di Sara Affi Fella avrebbe avuto un incidente

Lorenzo Riccardi si trova in ospedale, lo ha scritto Nicolò Ferrari pochi minuti fa su Instagram. L’ex corteggiatore e amico di Riccardi, rispondendo ad alcuni commenti, avrebbe infatti confermato la notizia data prima da un utente sui social. Il pretendente di Sara Affi Fella pare abbia avuto un incidente (un altro dopo quello di cui aveva parlato nell’ultima puntata di Uomini e Donne). Questo fino ad ora è tutto quello che emerso, indirettamente, da alcuni post lasciati dai fan della trasmissione sul profilo di Nicolò che, preoccupati, stanno chiedendo notizie sulle condizioni del corteggiatore.

“Nico ma Lollo (Lorenzo) come sta? Dicono abbia avuto un incidente” ha scritto pochi minuti fa una ragazza a Nicolò Ferrari su Instagram “Dicono abbia avuto un altro tamponamento, teneteci informati”. Un commento questo che non è passato inosservato e che subito ha allarmato gli altri utenti che sul web seguono i ragazzi di Uomini e Donne. Per placare gli animi, allora, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati sotto la sua foto ha scritto: “Dopo vado da lui in ospedale”. Lorenzo Riccardi quindi si trova effettivamente in ospedale.

Uomini e Donne: quando verrà registrata la scelta di Sara Affi Fella?

Ad oggi la scelta di Sara Affi Fella, per quel che sappiamo, non è stata ancora registrata. Dopo l’annuncio della tronista a Uomini e Donne, infatti, tutti stanno aspettando con trepida attesa di scoprire il nome del corteggiatore scelto dalla napoletana. Visti gli ultimi sviluppi, però, è probabile che niente sia ancora accaduto perché uno dei pretendenti (ovvero Lorenzo) sarebbe di fatto impossibilità a recarsi a registrare le ultime esterne in villa. Forse dobbiamo aspettare l’uscita di Riccardi dall’ospedale per saperne di più? Intanto, al di la di tutto, a Lorenzo gli auguri di una pronta guarigione.