Uomini e Donne News, Lorenzo Riccardi contro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: “Non penso che quella sia stata una scelta di cuore”

A poche settimane dalla scelta Lorenzo Riccardi torna a parlare di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Per farlo, nello specifico, l’ex corteggiatore ha scelto il settimanale Uomini e Donne Magazine dove, per l’appunto, non ha certo risparmiato critiche alla neo coppia. Lui con Sara dice di non essere arrabbiato anche se, ancora oggi, è convinto che la tronista non abbia seguito il suo cuore quando è arrivato il momento di scegliere il ragazzo con cui sarebbe uscita dal programma. “Non penso che quella di Sara sia stata una scelta di cuore” ha infatti dichiarato Riccardi “Ricordiamoci che è stata lei a venirmi a riprendere quando mi ero dichiarato per un’altra. Le cose non sono andate come avrei voluto. Io ci credevo nel nostro lieto fine. Sara mi piaceva molto e mi piace tutt’oggi, inutile negarlo”.

Ma allora perché Sara Affi Fella ha preferito Luigi Mastroianni a lui? Su questo Lorenzo Riccardi sembrerebbe non avere dubbi e al giornale dichiara: “Io faccio la vita di un ragazzo 22enne e lei cercava un suo coetaneo che conducesse la vita di uno di 40: uno pronto ad andare a convivere e a metter su famiglia. Un uomo che dedicasse la sua vita esclusivamente a lei. Io non voglio bruciare le tappe: c’è ancora tempo per diventare adulti. Una donna mi deve completare e non tarparmi le ali perché siamo fidanzati”. Nonostante tutto, però, Lorenzo continua ad avere una buona opinione di Sara. “Rimane una bella persona” ha infatti ribadito nell’intervista “Però per mancanza di coraggio non ha seguito i suoi sentimenti”.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi prossimo tronista? La proposta fatta al corteggiatore

Secondo l’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, pare che a Lorenzo Riccardi sia stato proposto di diventare il prossimo tronista di Uomini e Donne a settembre. L’offerta sembrerebbe essergli arrivata da Maria De Filippi in persona ma, ad oggi, nulla di certo è stato ancora definito. A Sara lui non avrebbe detto mai di no ma adesso le cose sono diverse. A Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore quando gli è stato chiesto di parlare dell’eventualità di salire sul trono o di partecipare a Temptation Island lui ha risposto: “Se lei mi avesse scelto io ora starei felicemente insieme a lei. Detto ciò, visto come sono andate le cose, chiusa una porta si apre un portone”.