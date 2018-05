Giulia De Lellis ospite a Uomini e Donne: la reazione di Andrea Damante sui social

La fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è sicuramente una delle notizie di gossip più commentate del momento. Da quando si sono lasciati, inoltre, molti sono stati quelli che si sono schierati dalla parte della De Lellis prendendo posizione contro il suo ex fidanzato. Secondo questi ultimi, infatti, le voci riguardanti i presunti tradimenti di lui sarebbero vere ed oggi la presenza di Giulia negli studi di Uomini e Donne non avrebbe fatto altro che confermare questa loro convinzione. Il motivo? L’ex corteggiatrice è apparsa visibilmente provata e triste in puntata e, prima della scelta di Nilufar, la sua chiara frecciatina ad Andrea Damante non è certo passata inosservata. Riferendosi al suo percorso a Uomini e Donne, infatti, la De Lellis ha chiaramente specificato di non essere stata molto fortunata dopo essere uscita dal programma con Andrea.

Mentre su Twitter i commenti negativi nei suoi confronti aumentavano, Damante su Instagram scriveva: “Nel mondo reale, quello fatto di esperienza, terra e sangue non è tutto così facile e bello come credete”. L’ex tronista si riferiva forse a Giulia De Lellis? Molti gli utenti che non sembrano avere dubbi al riguardo. Secondo questi, infatti, quello di Damante sarebbe un chiaro messaggio di risposta alle critiche ricevute dopo l’ospitata di Giulia a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis ospite a Uomini e Donne oggi: le sue parole dopo la fine della storia con Andrea Damante

Tornare a Uomini e Donne proprio nel giorno in cui ci sarebbe stata la scelta di Nilufar Addati non è stato facile per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice, infatti, oggi ha rivissuto ancora una volta le emozioni provate quando a sceglierla, in quello stesso studio, era stato il suo ex fidanzato. Con Andrea Damante oggi è finita ma questo, comunque, non ha impedito alla De Lellis di fare un in bocca al lupo alle troniste e ai corteggiatori in studio. “Vi auguro di vivere le mie stesse sensazioni e di vivere quest’esperienza come l’ho vissuta io” ha infatti detto Giulia “Con serietà, senza secondi fine ma solo con la voglia di continuare a viversi fuori”.