Uomini e Donne news, Eugenio e Francesca: svelato il sesso del nascituro

Uomini e Donne news, Eugenio e Francesca genitori per la seconda volta: svelato il sesso del nascituro

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia aspettano un altro bambino, il secondo per la coppia dopo Brando. La notizia, qualche settimana fa, aveva subito rallegrato i fan che, dopo Uomini e Donne, hanno continuato a seguire e supportare la coppia nata all’interno del programma di Maria De Filippi. Nell’ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne, però, è stato rivelato un altro particolare importante. Come è possibile vedere fin da subito dalla copertina del giornale, infatti, Eugenio e Francesca hanno rivelato il sesso del nascituro. Il bimbo in arrivo, per la precisione, sarà un maschietto. Un altro fratellino quindi è in arrivo per il piccolo Brando.

Da quando hanno lasciato Uomini e Donne insieme Eugenio e Francesca sembrano davvero essere sempre più affiatati. La loro unione, adesso, si solidificherà ancora di più con l’arrivo di un secondo figlio. Dopo Brando, dunque, un altro maschietto riempirà la vita e le giornate dei due volti noti di Uomini e Donne. “La famiglia Colombo /Del Taglia si allarga” ha scritto pochi minuti fa Francesca su Instagram, pubblicando una foto insieme al suo compagno Eugenio e a suo figlio Brando. Bene, che dire, tanti auguri alla coppia!

Uomini e Donne news: Francesca Del Taglia aspetta un maschietto

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno sempre condiviso con i propri followers foto, immagini e video della propria vita privata. L’arrivo del secondo figlio, infatti, è stato confermato proprio dall’ex corteggiatrice anche sul profilo social (esattamente pochi minuti fa). L’unione tra lei ed Eugenio, dunque, appare più solida che mai e, viste le premesse, destinata a durare nel tempo. Per Brando arriva un fratellino e questo, oggi, sembra davvero rendere tutti più felici, mamma Francesca e papà Eugenio compresi.