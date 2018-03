Uomini e Donne: Michael Terlizzi nuovo tronista? L’indiscrezione

Uomini e Donne: sarà Michael Terlizzi il nuovo tronista del programma? Ecco quello che è emerso

Michael Terlizzi, il figlio di Franco Terlizzi, potrebbe diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. A far trapelare l’indiscrezione sarebbe stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che nella sua rubrica Chicche di Gossip ha parlato di questa eventualità. Adesso che il trono di Nicolò Brigante sembra essere quasi giunto al termine, infatti, i fan della trasmissione di Maria De Filippi continuano a chiedersi chi potrebbe, di fatto, prendere il posto del siciliano. Tanti sono stati i nomi dei papabili tronisti saltati fuori di recente ma quello di Michael Terlizzi, oggi, sicuramente rimane una novità senza precedenti. Da quando il padre Franco è sbarcato all’Isola dei Famosi, infatti, Michael ha avuto modo di partecipare a numerosi talk show come ospite, catturando l’attenzione di molti telespettatori e telespettatrici, sempre più attratte dal ragazzo.

Maria De Filippi è davvero intenzionata a mettere Michael Terlizzi sul trono? Come si legge nell’ultimo numero di Chi: “Per lui si sono aperte le porte di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato convocato per un provino”. Subentrerà lui, dunque, a Jeremias Rodriguez? Per scoprirlo, probabilmente, non possiamo fare altro che aspettare. Non possiamo ancora sapere infatti se vedremo Michael Terlizzi salire sul trono in questa edizione di Uomini e Donne o nella prossima. Nicolò Birgante potrebbe lasciare la trasmissione da un momento all’altro ma, di fatto, rimarrebbero pochi mesi a disposizione della trasmissione per far partire definitivamente il percorso del figlio di Franco.

È bastato un primo piano durante una diretta dell’Isola dei Famosi per spingere i principali siti di gossip in queste settimane a parlare costantemente di Michael Terlizzi, il figlio di Franco Terlizzi. Il ragazzo, infatti, dopo l’accaduto è stato spesso invitato da Barbara D’Urso a commentare le vicende del reality e a prendere le difese del padre (soprattutto in seguito alle accuse di Craig Warwick mosse nei suoi confronti). Oggi, però, le sorti di questo ragazzo potrebbero cambiare definitivamente attraverso, una volta per tutte, il suo ingresso definitivo nel mondo dello spettacolo. E si sa Uomini e Donne è sempre stato un ottimo trampolino di lancio.