Uomini e Donne: Mariano e Valentina insieme dopo la scelta al Trono Classico

Nonostante la scelta atipica a Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. Da quando i due sono usciti dallo studio di Maria De Filippi sono praticamente inseparabili. Anche se abitano in due città diverse – lei a Gallarate e lui in provincia di Napoli – l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno facendo il possibile per trascorrere più tempo possibile insieme. E il rapporto funziona alla grande, come confidato da Mariano in una diretta Instagram con i fan. “Più ci frequentiamo, più stiamo bene. Con lei è tutto molto bello. Sono molto sereno. Non pensavo di trovarmi così bene con Cicci”, ha ammesso Catanzaro sui social network. Il ragazzo è dunque pazzo della sua Valentina, ma ha confidato che l’ex corteggiatrice ha un difetto piuttosto grande.

“Ha un difetto: è della Juventus!” ha scherzato Mariano Catanzaro, da sempre grande tifoso napoletano. Tanto che spera di far cambiare presto squadra alla sua nuova fidanzata. Valentina Pivati mollerà la bandiera bianco nera per amore? Intanto Mariano non ha nascosto la propria gelosia. Come raccontato da Valentina, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha approvato la minigonna indossata dalla Pivati durante una serata con amici.

Uomini e Donne: Mariano Catanzaro è geloso di Valentina

“Posso indossare la minigonna solo quando esco con lui”, ha fatto sapere con il sorriso la cassiera. Piccoli screzi amorosi che rafforzano ancora di più il legame tra Valentina e Mariano che, in barba a critiche e malelingue, sono complici e affiatati.