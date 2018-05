Uomini e Donne, Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato? La smentita

Uomini e Donne, Ludovica Valli single o fidanzata? L’ex tronista racconta la sua versione dei fatti

La notizia riguardante il nuovo presunto fidanzato di Ludovica Valli è stata pochi minuti fa completamente smentita dalla diretta interessata. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato la sue versione dei fatti, confermando ai propri followers di essere attualmente una donna libera. Al momento, spiega la Valli, i suoi progetti sono altri e l’unico amore della sua vita rimane il suo cane, Ettore. Il ragazzo che alcuni avrebbero scambiato in questi giorni per il suo fidanzato, stando a quanto da lei stessa dichiarato, sarebbe solo un amico. Ludovica Valli, quindi, è single e per ora sembrerebbe intenzionata a rimanere tale.

“Non sapete più cosa inventarvi” ha scritto prima Ludovica in un messaggio postato sui social “Capisco che mi vogliate fidanzata ma non inventatevi le persone che sono amici dai”. La stessa, poi, nelle stories successive ha aggiunto: “Le ca…te non finiscono mai, grazie di farmi sapere che sono fidanzata perché neanche io lo sapevo. Non so perché uno esce in compagnia con amici e sono già fidanzata”. Riguardo la sua vita sentimentale, inoltre, la Valli alla fine ha ribadito: “Non vi preoccupate perché quando e se un giorno mi farò fidanzata sarete i primi a saperlo o non saprete mai nulla… di certo non mi metto a fare storie con queste persone se è il mo fidanzato”.

Ludovica Valli e Mattia Briga: è finita tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rapper di Amici

Qualche mese fa si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Mattia Briga e Ludovica Valli. I due infatti, prima di raggiungere la popolarità televisiva, avevano avuto in passato una storia. Le speranze dei fan della coppia di vederli ritornare, però, sono state poi subito spente. Ludovica Valli e Briga ad oggi non stanno insieme e, stando alle ultime dichiarazioni dell’ex tronista, nulla sembrerebbe confermare il contrario.