Uomini e Donne: sarà Lorenzo Riccardi il tronista della prossima edizione

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi tronista della prossima edizione: lo scoop

Lorenzo Riccardi prossimo tronista di Uomini e Donne? A quanto pare è quasi ufficiale. Il date show di Canale Cinque è finito ma dei suoi protagonisti si continua tuttora a parlare. Ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori in particolar modo sembrerebbe essere stato proprio questo corteggiatore: Lorenzo Riccardi, la non scelta di Sara Affi Fella. Stando all’ultima indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, infatti, al ragazzo sarebbe stato proposto il trono a settembre. A volerlo a Uomini e Donne la padrona di casa in persona, Maria De Filippi, la quale, al momento, ha solo proposto a Riccardi di diventare il tronista della prossima edizione. Lorenzo accetterà? In fondo, durante il suo percorso come corteggiatore della Affi Fella, aveva già più volte chiesto (neanche troppo velatamente) di essere messo sul trono in caso non fosse stato lui la scelta.

“Maria De Filippi vuole offrire il trono di Uomini e Donne a Lorenzo Riccardi” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “Un ventenne del sud cresciuto a Milano, dalla personalità spigolosa”. Tutto quindi è già stato definito? Ebbene, a quanto pare non del tutto. “Lorenzo pare che non stia nella pelle per la gioia” è infatti stato poi scritto dal giornale che, a tal proposito, ha comunque specificato che: “Nulla è ancora certo”. Per avere l’ufficialità, dunque, non ci resta che aspettare.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi dopo la scelta: il messaggio pubblicato sui social

Lorenzo Riccardi da Uomini e Donne è uscito innamorato ma senza una donna al suo fianco. Sara Affi Fella, infatti, ha preferito Luigi Mastroianni a lui e oggi la tronista vive felice la sua storia d’amore con il corteggiatore siciliano. Dopo la scelta, però, Lorenzo ha voluto comunque ringraziare tutti con un messaggio pubblicato sui social. Parole che più che come un addio adesso, visti gli ultimi sviluppi, suonano più come un arrivederci.