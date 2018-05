Uomini e Donne: la scelta di Sara in onda mercoledì 30 maggio

Uomini e Donne: la scelta di Sara Affi Fella va in onda domani mercoledì 30 maggio

La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne andrà in onda domani, mercoledì 30 maggio. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente chi tra Lorenzo Riccardo e Luigi Mastroianni uscirà dal programma insieme alla tronista. Ad annunciarlo è una scritta passata durante la puntata del trono over di oggi. Ormai si sapeva che nel corso di questa settimana sarebbe andata in onda la scelta di Sara ed ecco che finalmente la produzione conferma che avverrà domani. Dunque, tra meno di 24 ore il pubblico assisterà a uno dei momenti tanto attesi di questa stagione del trono classico. Infatti, il pubblico è diviso a metà. C’è chi è convinto che Sara scelga di iniziare una relazione con Lorenzo e chi pensa che il fortunato sarà invece Luigi. Non si sa bene per chi batte il cuore della Affi Fella. La maggior parte dei telespettatori è, però, sicuro che la scelta ricadrà sul Riccardi. Insieme hanno vissuto momenti di alti e bassi e sono riusciti ad appassionare il pubblico. Luigi è stato un po’ più tranquillo durante il suo percorso, entrando nel cuore dei telespettatori.

Sin da subito Sara ha mostrato il suo forte interesse nei confronti di Lorenzo, il quale è stato spesso protagonista delle puntate. Ricordiamo, infatti, le varie discussioni avvenute in studio tra Sara e Nilufar Addati proprio per il Riccardi. Quest’ultimo pare fosse riuscito a conquistare entrambe, ma poi ha deciso di corteggiare solo l’Affi Fella. Nelle ultime settimane ha pensato bene di dare delle conferme alla tronista, che però ha sempre rivelato di non riuscire a fidarsi pienamente di lui. Molti sono convinti che Lorenzo abbia portato avanti questo percorso per salire sul trono. Lui stesso ha ammesso, più volte, che il ruolo di tronista lo affascina. Luigi rappresenta, invece, una certezza per Sara, poiché non le ha mai dato modo di sospettare della sua sincerità.

Uomini e Donne: chi sceglierà Sara tra Luigi e Lorenzo?

Dopo Nilufar, la quale sta vivendo la sua storia con Giordano Mazzocchi, Sara è pronta a fare la sua scelta, che verrà registrata proprio oggi. Dunque, la Affi Fella lascerà il programma chiudendo la stagione del trono classico di quest’anno. Non ci resta che attendere domani per assistere a questo momento tanto atteso, durante il quale trionferà Luigi o Lorenzo.