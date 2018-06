Uomini e Donne gossip, Sara Affi Fella stupisce: il gesto d’amore dell’ex tronista per Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella da quando ha lasciato Uomini e Donne insieme a Luigi Mastroianni sembra molto felice e contenta di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Con l’ex corteggiatore siciliano, infatti, le cose sembrerebbero procedere davvero bene. Le intenzioni di entrambi sono così serie da spingere addirittura l’ex tronista a presentare il fidanzato al padre. Come molti sanno, infatti, Sara durante il suo percorso a Uomini e Donne ha più volte ribadito di tenere molto il giudizio del papà. Questo suo gesto, quindi, è sicuramente una grande dimostrazione d’amore nei confronti di Luigi Mastroianni. A riportare la notizia è stato il settimanale Uomini e Donne Magazine. Al giornale, di preciso, Sara ha raccontato come e quando ha deciso di far conoscere i due, ritenendosi molto soddisfatta di come sono andare le cose.

“Ancora non l’ho portato a casa perché è un po’ presto” ha dichiarato la Affi Fella alla rivista che l’ha interpellata. Questo, però, non le ha impedito di procedere con le presentazioni ufficiali tra Luigi e il padre. “Ho approfittato che Luigi doveva partire per farmi lasciare da lui e prendere da papà…” ha spiegato lei. Secondo l’indiscrezione pubblicata da Uomini e Donne Magazine, infatti, “Sara si è fatta raggiungere dal papà al casello e così glielo ha presentato”. Nonostante le ultime dichiarazioni di Lorenzo Riccardi, dunque, Luigi e Sara sembrerebbero essere sempre più uniti e affiatati.

Uomini e Donne: le frecciatine di Lorenzo Riccardi a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Sempre su Uomini e Donne Magazine, un altro protagonista del trono di Sara Affi Fella ha detto la sua su questa nuova coppia uscita dalla trasmissione. Le critiche di Lorenzo Riccardi all’ex tronista e al suo nuovo fidanzato infatti non sono passate inosservate, tant’è che già sui social stanno dividendo i fan del programma.