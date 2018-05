Stefano Guglielmini torna a parlare di Nilufar dopo la messa in onda della puntata: minacce alla tronista? Ecco come si è difeso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Lo scandalo che ha coinvolto Nilufar, Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini è stato finalmente affrontato in trasmissione ieri a Uomini e Donne. Prima della scelta di Sara Affi Fella, infatti, l’ex tronista ha potuto dare la sua versione dei fatti, confermando la relazione con Stefano durante il suo percorso all’interno del programma. Come si evince dal video caricato su Witty, inoltre, negli studi di Uomini e Donne ieri (dietro le quinte) c’era anche Guglielmini. Quest’ultimo però non è entrato in trasmissione, sia per sua volere che per quello di Nilufar. La Addati durante la registrazione avrebbe a tal proposito riportato a galla alcuni fatti, abbastanza gravi secondo lei, che in questi ore hanno alimentato molti rumours sul web. Stefano Guglielmini ha davvero minacciatoNilufar?

Mentre le fan di quest’ultima continuavano a sostenere questa versione sui social l’ex corteggiatore, con un commento, da queste accuse si è difeso. “Sono il miglior amico di due fidanzati delle sue migliori amiche. Non credo che potessero e possano essere ancora oggi amici di una persona che segue e minaccia e mostra foto intime (che non ho)” avrebbe scritto Stefano in un commento riportato da NewsUeD. L’ex corteggiatore, poi, per chiarire ulteriormente la sua posizione ha aggiunto: “Frequentiamo le stesse zone e gli stessi ambienti, da sempre. Per favore basta con queste cavolate”. Nilufar o Giordano risponderanno a questa nuova dichiarazione di Guglielmini?

Nilufar Addati rompe il silenzio: dopo la partecipazione a Uomini e Donne le scuse sui social

Intanto l’ultimo post di Nilufar sui social risale a ieri sera, quando dopo il video caricato su Witty l’ex tronista di Uomini e Donne si è ulteriormente scusata con i fan della trasmissione e con chi fino a qualche giorno fa l’aveva sostenuta. “Posso solo scusarmi all’infinito, chiedere perdono” ha infatti scritto Nilufar sul suo profilo Instagram “Per il resto sono impotente e non c’è altro da fare. Ammettere i propri sbagli e cercare di andare avanti.