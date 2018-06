Uomini e Donne gossip: Luigi Mastroianni lascia i social e Sara Affi Fella reagisce così (gli ultimi sviluppi)

Un messaggio lasciato da Luigi Mastroianni ieri sera sui social ha allarmato i fan di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, infatti, ha comunicato ai propri followers che starà lontano da Instagram per un po’. Sara, però, con tutto questo non c’entra nulla e questo Mastroianni lo ha subito messo in chiaro. Nonostante le premesse fatte da quest’ultimo, però, sul web gli utenti hanno iniziato a chiacchierare. Molti, nello specifico, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa, e cioè: mentre Luigi sul suo profilo scriveva di avere dei problemi personali con cui dover fare i conti la Affi Fella, di contro, postava stories dove si mostrava allegra e sorridente in compagnia delle amiche a Ibiza. Le male lingue hanno addirittura accusato l’ex tronista di mancanza di tatto e, proprio per questo motivo, hanno iniziato a fare insinuazioni sulla coppia. Quali? Secondo questi ultimi Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sarebbero già in crisi. Ma sarà vero?

Intanto mentre sui social le voci sulla loro presunta crisi continuano ad aumentare, Sara e Luigi su tutto quello che sta succedendo non si sono ancora espressi. Una stories pubblicata pochi minuti fa dalla Affi Fella ha però insospettito i fan della coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne, nello specifico, ha postato una foto con su scritto: “BuongiorNO”. Che il malumore di Sara sia dovuto all’annuncio fatto da Luigi? O forse sono questi pettegolezzi su di lei e l’ex corteggiatore ad infastidirla? A queste domande, ovviamente, noi oggi non possiamo rispondere. Quello che possiamo fare è aspettare di vedere come si mettono le cose.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni lascia: l’annuncio dell’ex corteggiatore

“Nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali” ha scritto ieri sera Luigi Mastroianni in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Attenzione però a dire che la cosa abbia a che fare con la Affi Fella, perché l’ex corteggiatore su questo è stato chiaro: “Nessuno scandalo, e niente scoop: Sara in questo non c’entra. Evitiamo catastrofi Holliwoodiane”. Sarà davvero così?