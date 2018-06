Uomini e Donne, Alessandro D’Amico punzecchia Alex Migliorini sui social: la risposta dell’ex tronista

Da quando Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati, della fine della loro storia d’amore si è detto e scritto tanto sui siti di gossip. Spesso, inoltre, sono stati i diretti interessati a fornire ai fan e a chi li segue dettagli importanti sui motivi che li avrebbero spinti a chiudere. A distanza di tempo, però, oggi dell’ex tronista e la sua scelta si torna a parlare. Il motivo? Le due ultime stories di Instagram postate dai due ragazzi. Frasi breve e concise che, tuttavia, hanno dato a molti l’impressione di essere delle frecciatine. Sarà davvero così?

“Faccio un brindisi a tutti coloro che parlano tanto, che non vivono la loro vita al meglio ma giudicano quella degli altri” ha scritto prima Alessandro D’Amico sul suo profilo “Vi penso tutti e vi mancate ahahahah salute!”. Esattamente un’ora dopo, sempre su Instagram, Alex Migliorini invece ha postato: “Sei tutto cuore non è una debolezza ma un punto di forza. Senti di più dai di più e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso”. È o non è forse questo un messaggio di risposta all’ex corteggiatore o si tratta solo di una semplice coincidenza?

Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: la fine della loro storia

A lasciare Alex Migliorini, come molti probabilmente già sanno, è stato Alessandro D’Amico. Dopo essere andato a convivere con il veronese, infatti, l’ex corteggiatore avrebbe capito di non essere più innamorato del suo fidanzato e questo, alla fine, lo avrebbe spinto a chiudere definitivamente con lui. Adesso Alessandro è tornato a Ibiza, dove vive e lavora, mentre Alex invece è rimasto in Italia. Che tra i due possa esserci di nuovo un ritorno di fiamma pare improbabile ma, visti gli ultimi sviluppi, di escludere a priori che non si sentano, forse, è un po’ azzardato.