Uomini e Donne, Gemma Galgani: Giorgio? “La porta è chiusa per sempre”

Uomini e Donne, parla Gemma Galgani: Giorgio Manetti? “La porta è chiusa per sempre, mi ha offeso troppe volte”

In un’intervista uscita nell’ultimo numero del settimanale Oggi Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne si racconta. Per farlo sceglie di passare una giornata a Torino, la sua città natale, dove (attraverso l’intervista) racconta ai lettori del giornale la sua vita, passata e presente. Gemma Galgani dice di avere molti amici, un lavoro che la soddisfa e tanto affetto da donare. Quello che le manca, però, è l’amore. Solo dopo averlo trovato, infatti, lascerà la TV. Parlando della trasmissione e della sua vita amorosa, ovviamente, a Gemma le viene chiesto anche di affrontare l’argomento Giorgio Manetti. Quali sono, adesso, i suoi sentimenti al riguardo? È davvero finita con Il Gabbiano di Uomini e Donne?

Gemma Galgani su Giorgio Manetti è categorica. “La porta è chiusa per sempre” afferma nell’intervista “Mi ha offeso troppe volte”. In trasmissione, inoltre, nelle ultime puntate si è parlato tanto della fine della loro storia e dei modi in cui, sia lei che lui, hanno chiuso i rapporti. Ma chi ha lasciato chi? A questa domanda la dama di Uomini e Donne risponde: “Ci sono uomini che lasciano e uomini che si fanno lasciare perché pongono delle condizioni talmente inaccettabili per una donna innamorata da costringerla a fare questo passo”. Gemma poi aggiunge anche: “Per me l’intimità non è solo l’unione di due corpi, c’è differenza tra fare sesso e fare l’amore”.

Uomini e Donne: dopo Giorgio Manetti un altro amore per Gemma Galgani

Al termine della giornata Gemma Galgani saluta la giornalista di Oggi che l’ha intervistata. Dice che ha da fare ma, stando a quanto riportato dal settimanale nell’articolo dedicato alla dama, un corteggiatore misterioso al telefono aspettava notizie di Gemma. Probabilmente, viene aggiunto anche, la Galgani è con questo signore che si sarebbe dovuta incontrare dopo l’intervista. Che sia davvero questa la volta buona per voltare pagina dopo la storia travagliata con Giorgio Manetti? Staremo a vedere.