Uomini e Donne, Eleonora Rocchini criticata perché troppo magra: l’ex corteggiatrice si difende e risponde alle accuse

Da quando ha lasciato Uomini e Donne insieme ad Oscar Branzani, Eleonora Rocchini gode di un grandissimo seguito sui social. Su Instagram, infatti, tantissime sono le persone che hanno conosciuto l’ex corteggiatrice in TV e che tutt’oggi continuano a seguirla dimostrandole il loro affetto. Nelle ultime ore, però, tra questi c’è stato anche chi con un commento ha mosso delle critiche alla ragazza. Un utente, nello specifico, avrebbe criticato Eleonora per la sua eccessiva magrezza, spingendo alla fine quest’ultima ad intervenire per spiegare alcune cose.

“Ma quanto stai dimagrendo? Basta Eleeee” ha scritto una seguace di Eleonora Rocchini sotto l’ultima foto postata da quest’ultima su Instagram. Ma la fidanzata di Oscar Branzani è veramente troppo magra? A tranquillizzare tutti c’ha pensato la diretta interessata che, con un commento, ha spiegato: “Probabilmente è la posizione che fa sembrare che io sia secca ma non lo sono, sono normale”. L’ex corteggiatrice quindi sta benissimo e le critiche sull’eccessiva magrezza non sembrerebbero per niente preoccuparla ad oggi.

Uomini e Donne: Eleonora Rocchini rifatta? Quando sui social l’accusavano si aver fatto ricorso al chirurgo estetico per rifarsi il decollete

Non è la prima volta che Eleonora Rocchini sui social prende la parola per provare a placare le polemiche mosse nei suoi confronti. L’ex corteggiatrice, infatti, è sempre molto attiva e quando qualcuno la critica lei è sempre pronta a dire la sua. Qualche tempo fa, per esempio, quando alcuni utenti l’avevano accusata di essere ricorsa al chirurgo plastico per rifarsi il decollete lei, senza troppi giri di parole, aveva affermato: “Se vuoi te lo faccio vedere, io non ho le p…e rifatte, anche se non ho niente in contrario!!!Ce le ho tonde e ritte che ci devo fare?”.