Uomini e Donne: Eleonora Rocchini si è rifatta il seno? Polemica sui social

Uomini e Donne: Eleonora Rocchini rifatta? La fidanzata di Oscar Branzani risponde sui social

Eleonora Rocchini, dopo essere uscita da Uomini e Donne insieme a Oscar Branzani, è diventata un personaggio pubblico molto seguito sui social. L’ex corteggiatrice, infatti, interagisce spesso con i suoi seguaci su Instagram, aggiornando questi ultimi riguardo i suoi progetti personali e professionali. Nell’ultima foto caricata sul suo profilo, però, un commento di una fan avrebbe molto infastidito Eleonora Rocchini. Il motivo? L’utente in questione avrebbe dato per certo il ricorso della fidanzata di Oscar Branzani alla chirurgia estetica.

“Eleonora a me è piaciuta sempre ha un fisico bello però ho visto scritto bellezza al naturale nel senso che non è rifatta” ha esordito dicendo un follower della Rocchini “be diciamo che il seno è rifatto”. A questo commento, allora, Eleonora ha ribattuto subito scrivendo: “Se vuoi te lo faccio vedere, io non ho le p…e rifatte, anche se non ho niente in contrario!!!Ce le ho tonde e ritte che ci devo fare?”. In questo modo, dunque, l’ex corteggiatrice toscana ha smentito categoricamente ogni tipo di ricorso al chirurgo plastico anche se, come da lei spiegato, non ci sarebbe comunque niente di male.

Eleonora Rocchini dopo Uomini e Donne si è rifatta? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice

Non è prima volta che qualcuno punta il dito contro Eleonora Rocchini accusandola di essersi rifatta e di aver nascosto poi tutto a chi da anni la segue. Questo, anche in passato, aveva spinto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a prendere una chiara posizione contro queste accuse. In passato, infatti, la Rocchini si era vista costretta a mettere le cose in chiaro sui social. Con la sua solita ironia, infatti, aveva già cercato di mettere a tacere ogni tipo di polemica. A quanto pare, però, qualcuno oggi continua ad avere ancora dubbi al riguardo.