Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: bacio tra Nilufar e Nicolò Ferrari, Giordano e Lorenzo lasciano lo studio

Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. Secondo quanto riportato dal blog newsued.com sembrerebbe che le protagoniste indiscusse di questa puntata siano state proprio Sara Affi Fella e Nilufar Addati (e i loro corteggiatori ovviamente). Registrazione travagliata anche per Nicolò Brigante di cui, tuttavia, pare si sia parlato solo dopo le troniste. Ad animare la puntata, prima di tutto, è stato il bacio tra Nilufar e Nicolò Ferrari che, in studio, avrebbe mandato in escandescenze Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto l’esterna pare abbia lasciato la trasmissione, dichiarando poi di essere intenzionato a non mettere più piede a Uomini e Donne. Un’altro bacio, e per la precisione quello tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, sembrerebbe inoltre aver fatto arrabbiare molto anche un altro corteggiatore.

Si tratta, nello specifico, di Lorenzo Riccardi che, dopo aver assistito alla scena del bacio tra il suo rivale e Sara, ha lasciato gli studi molto amareggiato dalla cosa. Al contrario di Giordano, però, che pare essersi lasciato andare in uno sfogo senza freni davanti al pubblico, diversamente avrebbe reagito oggi Lorenzo. Quest’ultimo, nello specifico, avrebbe lasciato lo studio in silenzio senza nulla aggiungere. A confermare la sua delusione, infatti, sarebbe stata poi la stessa Affi Fella. La tronista, infatti, dopo aver raggiunto il suo corteggiatore dietro le quinte si è mostrata molto dispiaciuta per lui. Al centro delle critiche, in fine, oggi sembrerebbe esserci finito anche Nicolò Brigante, l’altro tronista.

Uomini e Donne anticipazioni 26 marzo 2018, Nicolò Brigante al centro delle polemiche: critiche durante la registrazione del trono classico

Le anticipazioni riportate da newsued.com, inoltre, si sono concentrate anche su Nicolò Brigante. Dopo un’esterna particolarmente animata con Marta Pasqualato il tronista avrebbe discusso poi anche con Virginia Stablum. La reazione di Nicolò, tuttavia, non sarebbe piaciuta particolarmente a Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, in studio avrebbero accusato il tronista di aver sfogato ingiustamente il suo malumore su Virginia. Una reazione che, secondo lui, il siciliano avrebbe potuto evitare e che, stando a quanto riportato, sembrerebbe aver messo d’accordo tutti gli ospiti presenti in trasmissione (compreso il pubblico) che, con un lungo applauso, hanno in questo modo manifestato il proprio supporto a Gianni e Virginia.