Uomini e Donne, Anna Munafò si sposa: ecco la data di nozze

Uomini e Donne, Anna Munafò sposa il fidanzato Matteo: fissata la data di nozze

Fiori d’arancio per Anna Munafò: l’ex tronista di Uomini e Donne si sposa! Ad annunciarlo Uomini e Donne Magazine, la rivista della redazione di Maria De Filippi, che svela pure la data scelta del matrimonio. Anna e Matteo si sposeranno il 4 maggio 2019. La proposta di matrimonio è arrivata durante lo scorso Natale, come mostrato dall’ex modella su Instagram. La siciliana ha pubblicato la foto dell’anello che le ha regalato il fidanzato. Dopo aver detto sì, Anna si sta concentrando sui preparativi di nozze, per creare un evento unico e indimenticabile. Ma chi è Matteo? Il fidanzato di Anna Munafò è un personal trainer, con un passato da campione di canottaggio. Matteo e Anna sono stati insieme qualche anno fa e appena si sono rivisti hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto.

“Eravamo piccoli, presi da mille cose, tante distrazioni.. e una città di nome Roma. Come Venditti, penso che Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Per chi si ama come noi basta sorridere… Nel 2008 ci siamo lasciati così, con questo sorriso… lo stesso che nove anni dopo ci ha fatto ritrovare, forse più maturi, più consapevoli delle nostre vite, piene di bagagli da disfare insieme stavolta. So che abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. E a chi dice le seconde possibilità non esistono, io dico guardaci”, ha scritto Anna su Instagram qualche tempo fa per annunciare la novità ai suoi follower.

Uomini e Donne: le delusioni amorose di Anna Munafò

Prima di rincontrare il suo promesso sposo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto più di una delusione amorosa. Prima con Emanuele Trimarchi, l’ex corteggiatore che ha scelto al Trono Classico, poi con Mattia Morelli, l’ex corteggiatore di Valentina Dallari. Ora nel futuro di Anna Munafò c’è solo Matteo: tanti auguri!