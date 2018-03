Uno Mattina: Franco Di Mare assente perché sta male

Ecco perché per il momento Franco Di Mare non è ad Uno Mattina

Ad Uno Mattina Franco Di Mare è assente ed il pubblico di Rai1 si preoccupa per il conduttore. In effetti, sembra che il giornalista stia male. Niente di preoccupante, soltanto qualche malanno di stagione che dovrebbe risolversi con almeno un paio di giorni di riposo. A comunicare dell’assenza di Di Mare dal programma mattutino di RaiUno è stata la stessa rete (ora diretta da Angelo Teodoli) con un messaggio pubblicato via Twitter. “L’apertura del 19 marzo di Uno Mattina – ha scritto qualcuno del team social del Servizio Pubblico – è senza Franco Di Mare che tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione“. Inoltre, in questo stesso messaggio la RAI ha fatto anche sapere che a sostituire per un po’ Franco Di Mare alla conduzione di Uno Mattina insieme a Benedetta Rinaldi ci penserà il collega giornalista Marco Frittella (apprezzato volto del Tg1). Del resto, in questi giorni non vedendo Di Mare in televisione i telespettatori della mattina tv più vista della Rai si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Già in passato, infatti, l’ex conduttore di Vita in Diretta era stato costretto al riposo forzato per qualche giorno a causa di fastidi alla schiena e di un problema fisico che l’aveva portato lontano dalle telecamere targate Viale Mazzini.