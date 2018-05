Una Vita: Celia caccia Felipe di casa e annulla il matrimonio

Anticipazioni Una Vita: il matrimonio tra Celia e Felipe viene annullato e lei lo caccia

Tutti i fan di Una Vita speravano che Celia scappasse da Acacias 38 insieme a Coque e Cruz. In ogni caso, un attimo prima della partenza, la donna cambia idea e decide di restare nel quartiere dove si trova a vivere da ormai molti anni. Nonostante ciò, la dolce Alvarez-Hermoso non sembra essere assolutamente disposta a perdonare suo marito Felipe. Il nuovo tradimento dell’avvocato ha fatto traboccare il vaso una volta per tutte. Pur di non dover condividere con il suo sposo la casa e la quotidianità in generale, la madre adottiva di Tano decide di andare a Londra da suo figlio per un po’ di tempo. Quello che i telespettatori ancora non sanno è che durante la permanenza di Celia in Inghilterra, ad Acacias 38 arriva sua madre.

Anticipazione Una Vita: arriva la madre di Celia, Felipe cacciato di casa

La suocera di Felipe arriva a sorpresa ad Acacias 38. La donna si stabilizza immediatamente in casa di sua figlia e inizia ad infastidire l’avvocato. I due discutono animatamente ogni volta che si incontrano e alla fine accade l’impensabile. La madre di Celia pare sia infatti tornata ad Una Vita sotto richiesta di sua figlia. Quest’ultima ha chiesto aiuto alla sua amata per mettere fine al matrimonio con Alvarez. Consuelo comunica a Felipe che non ha più alcun diritto su sua moglie Celia poiché lei ha deciso di annullare definitivamente il matrimonio. Subito dopo, la suocera dell’avvocato decide anche di appropriarsi della casa, facendo fare le valigie all’uomo.

Una Vita: Felipe buttato fuori di casa

Felipe cerca di affrontare Consuelo, ma quest’ultima non sembra voler sentire ragioni. La casa in cui hanno sempre vissuto gli Alvarez-Hermoso è di proprietà di Celia e per questo la donna ha il diritto di mandarlo via in ogni momento. E alla fine, l’Alvarez prende tutte le sue cose e va via. Non disperatevi perché non è finita qui.