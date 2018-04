Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina viene arrestata

Anticipazioni spagnole Una Vita: Libero tradisce Rosina e lei finisce in carcere

Nelle puntata in onda in Spagna sta accadendo davvero di tutto. Nel corso di queste ultime settimane, ad Una Vita ci sono stati davvero molti cambiamenti. Victor ha lasciato la soap opera spagnola dopo il tanto atteso matrimonio con Maria Luisa. Per rimpiazzare il buon figlio di Juliana, gli autori della telenovela hanno fatto entrare in scena nuovi personaggi. La Deliciosa viene infatti acquistata da una coppia di coniugi che arrivano direttamente dalle Indie Orientali. I due si chiamano Flora e Inigo e si fanno notare sin dal loro primo giorno ad Acacias 38. Gli abitanti si sono mostrati molto curiosi di conoscere i nuovi arrivati, eppure la prima impressione non è stata delle migliori.

Una Vita puntata spagnole: Liberto si bacia con Flora, Rosina si vendica

Flora e Inigo sono legati da un rapporto matrimoniale fuori dal comune. A quanto pare, infatti, sono liberi di frequentarsi con chi vogliono. La nuova proprietaria de La Deliciosa pare avere un debole per Liberto e quest’ultimo alla fine cede alle sue avance. I due si baciano, ma il nipote di Donna Susana inizia a sentirsi immediatamente in colpa per ciò che ha fatto. Il buon uomo decide così di rivelare tutta la verità a sua moglie Rosina. Quest’ultima non la prende affatto bene e prende in mano la situazione nel peggiore dei modi. La madre di Leonor ha infatti intenzione di recarsi in commissariato per denunciare la donna per contrabbando e farla finire in carcere.

Una Vita: Rosina arresta per aver picchiato Flora

Per Rosina le cose non vanno mai per il verso giusto e anche questa volta a rimetterci è proprio lei. Invece di arrestare Flora, il commissario porta in carcere la moglie di Liberto. La donna ha dato alcuni schiaffi alla proprietaria de La Deliciosa e questo ha fatto sì che la madre di Leonor venisse arrestata.