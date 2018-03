Una Vita anticipazioni spagnole: nuovo amore per Leonor dopo Pablo

Anticipazioni spagnole Una Vita: ad Acacias arriva Íñigo, nuovo amore per Leonor

Le anticipazioni spagnole di Una Vita parlano di un nuovo amore per Leonor. La Hidalgo perde il suo amato Pablo. Quest’ultimo, purtroppo, muore a causa di un grave incidente. E mentre in Spagna erano tutti convinti di vedere la giovane vedova lasciare Acacias, ecco che accade il colpo di scena. Nel piccolo quartiere spagnolo giungono nuovi personaggi Íñigo e Flora. I due prendono in gestione la pasticceria di Victor. Quest’ultimo parte insieme alla sua sposa, Marialuisa. La coppia finalmente arriva alle nozze tanto desiderate. L’entrata di scena di Íñigo porta diversi colpi di scena nella trama della soap spagnola. In particolare, ad avvicinarsi a lui ci pensa Leonor. L’uomo prova subito un forte interesse per la giovane scrittrice, che aveva scelto di formare una famiglia insieme al suo Pablo. Ma ora le porte del suo cuore sembrano essere pronte a riaprirsi per un altra persona. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Íñigo fa di tutto pur di conquistarla, tanto che sembra riuscirci.

Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Íñigo bacia Leonor

Íñigo cerca in tutti i modi di conquistare Leonor. Quest’ultima, ovviamente, è ancora addolorata per la scomparsa del suo Pablo, ma il suo interesse nei confronti del pasticcere è evidente. Il nuovo arrivato si accorge che la giovane Hidalgo è un po’ triste e, pertanto, cerca di rallegrarla attraverso una sorpresa. Íñigo prepara una cena romantica per Leonor. La scrittrice apprezza il gesto compiuto dal pasticcere, tanto che i due si avvicinano sempre di più. Dalle anticipazioni sappiamo che Íñigo bacia Leonor. Un colpo di scena per i telespettatori che da sempre amano la coppia composta dalla Hidalgo e Pablo.

Anticipazioni spagnole Una Vita: duro colpo per i fan della coppia Leonor e Pablo

Duro colpo per i fan che hanno sempre amato la coppia composta da Leonor e Pablo. Dopo la scomparsa di quest’ultimo, la Hidalgo sembra voler riaprire il suo cuore ad un nuovo amore. Sappiamo bene che la scrittrice ama sognare, ma soprattutto è una grande sostenitrice dell’amore. Non ci resta che attendere per scoprire come prosegue questa relazione nelle puntate spagnole della soap.