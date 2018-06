Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe e Celia si risposano

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe e Celia tornano insieme

Siamo lieti di annunciarvi che tra Felipe e Celia torna il sereno nelle prossime puntate di Una Vita. La loro sicuramente è una delle storie più travagliate di Acacias 38. Infatti, i telespettatori li hanno conosciuti proprio mentre cercavano di risolvere i loro problemi legati all’impossibilità di avere un figlio da parte di lei e ai tradimenti di lui. Mentre per il primo caso il tutto è stato risolto con l’adozione di Tano, l’avvocato non è mai riuscito a non cedere alle tentazioni. L’ultimo suo tradimento con Huertas, ha portato Celia a comprendere che ormai tra loro non c’è amore. Abbiamo visto la donna lasciarlo definitivamente nel corso delle ultime puntate. Il loro matrimonio viene così annullato. Felipe, pur di dimenticare la sua amata, si lascia andare con Mariana, la nuova cameriera della Deliciosa. Ma sotto consiglio di Ramon, l’avvocato decide di chiudere anche questa relazione. Ed ecco che tra Felipe e Celia c’è un avvicinamento molto importante.

Una Vita puntate spagnole: il riavvicinamento di Celia e Felipe

Felipe e Celia si riavvicinano molto lentamente. I due iniziano una relazione segreta, lontani dagli occhi indiscreti. Nessuno ad Acacias sa che entrambi hanno scelto di ritrovarsi, ma tenendo nascosto il loro amore. Celia accetta di avere una relazione con l’avvocato, ma finché nessuno li scopre. L’Alvarez Hermoso fa di tutto pur di far felice la sua amata, a cui dona un fiore. Ed ecco che iniziano a vedersi di nascosto come due fidanzatini. Ad un certo punto, Celia non riesce più a trattenere i suoi sentimenti e confessa di fronte a tutto il quartiere il suo amore per Felipe.

Una Vita: Felipe e Celia decidono di risposarsi e scelgono come testimoni Ramon e Trini

Felipe e Celia decidono così di tornare a essere marito e moglie e iniziano i preparativi delle loro nozze. Ovviamente al loro fianco ci sono i Palacios, che in questi anni li hanno aiutati molto. Ramon e Trini sono felici di accettare di essere i testimoni di questo matrimonio. Finalmente, i telespettatori vedranno Felipe e Celia felici, dopo tutti i problemi passati.